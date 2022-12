Nå skal Northug debutere for sitt nye lag

Petter Northug reiser til Østerrike for å konkurrere for sitt nyetablerte langrennslag.

Petter Northug har de siste ukene reist rundt som langrennsekspert for TV 2.

9 minutter siden

I sommer kom nyheten om at Petter Northug hadde etablert et nytt selskap som skulle drifte et internasjonalt langrennslag. En stund senere ble det kjent at laget het Team Northug, og siden har han signert løpere, fått på plass en hovedsponsor (Crucible) og en sportssjef.

– Når jeg først stiller, så prøver jeg å lage litt faenskap. Jeg er ikke med for å pryde lista, uttalte Northug til Adresseavisen om vinterens ambisjoner.