Håndballjentene vendte krisestart til seier: – Fantastisk snuoperasjon

(Danmark – Norge 27–29) Håndballjentene ble nesten spilt ut av hallen det første kvarteret. Men anført av Henny Reistad og Vilde Ingstad snudde Norge kampen og slo Danmark for 15. gang på rad.

NI MÅL: Henny Reistad tok stort ansvar da Norge snudde motgangen.

2. okt. 2022 17:43 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Fantastisk snuoperasjon, ropte en engasjert TV 2-kommentator Harald Bredeli ved kampslutt.

– Det var svingende. Mange følelser. Frustrasjon og oppgitthet. Ingen ting funket. Men vi tok ett mål av gangen og snudde det sakte, men sikkert, sier Henny Reistad.

Danskenes siste triumf mot Norge kom 27. november i 2014.

– Det var artig. Vi kom ordentlig bakpå, beskriver Thorir Hergeirsson til TV 2. Landslagssjefen fikk orden på forsvarsspillet i andre halvdel av første omgang. Derfra snudde matchen totalt. Etter pause kom veteranene Katrine Lunde og Veronica Kristiansen på banen og bidro godt mer erfaring og ro.

Fakta VG-børsen Katrine Lunde 6 Silje Solberg 4 Henny Reistad BB 8 Emilie Hegh Arntzen 3 Veronica Kristiansen 7 Kristina Novak 5 Stine Skogrand 5 Vilde Ingstad 8 Malin Aune 5 Marit R. Jacobsen 6 Kristine Breistøl 7 Maren Aardahl 4 Sunniva N. Andersen 6 Thale R. Deila 6 Rikke L. Øyerhamn 4 Mål, Norge: Reistad 9, Breistøl 5, Ingstad 4, Andersen 4, Kristiansen 3, Novak 2, Aune 1, Jacobsen 1. Vis mer

– Den holdningen vi har, er veldig god å ha med seg videre, mener Hergeirsson.

Norge lå under 0-4 etter fire minutter i søndagens kamp. Det gjorde at landslagssjef Hergeirsson tok en for ham rekordtidlig timeout før det var spilt fem minutter.

Danmarks keeper Sandra Toft ledet redningsduellen 5-0 mot Györ-venninne Silje Solberg og kampen 9-2 etter vel tolv minutter. Norge hadde kjempetrøbbel i begge ender av banen i starten. Det norske spillet bedret seg mye inn mot pause, men Danmark ledet 13-9.

FORSVARTE NORGE: Vilde Ingstad (til venstre), Stine Skogrand og resten av håndballjentene kjempet Danmark ut av stilen - her representert ved Kathrine Heindahl.

Det ble til 13-13 i starten av andreomgangen. Norge fortsatte med godt forsvarsspill anført av Vilde Ingstad. Det la grunnlaget for seieren. Henny Reistad var svært sentral i angrepet mot slutten.

– Vi viste god arbeidsmoral i 45 minutter, sier Ingstad som har dominert for Norge i Kari Brattset Dales fravær.

– Samlet sett Norges beste spiller i Golden League, mener TV 2-ekspert Ida Alstad.

Også Thale Rushfeldt Deila markerte seg og leverte en god søknad for å bli tatt ut til EM 11. oktober.

– Jeg blir veldig, veldig glad om jeg blir tatt ut. Jeg skal gripe muligheten om jeg får den, lover Molde-spilleren.

SCORET FEM: Kristine Breistøl leverte scoringer da det gjaldt som mest i 2. omgang.

Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk spilte ikke på grunn av skader. Fra tidligere var det klart at Kari Brattset-Dale, Sanna Solberg-Isaksen og Camilla Herrem (alle gravide) ikke kunne delta, heller ikke i EM.

Hergeirsson fikk flere svar i løpet av en snau uke i Danmark der laget hans også slo Sveits (39-22) og Nederland 27-19).

Islendingen ga unge og urutinerte spillere mye tillit. Han hadde før kampen bestemt seg for at han skulle benytte matchen til å teste ut samhandling med nye konstellasjoner.

De norske spillerne feiret seieren som det skulle ha vært et oppgjør i et mesterskap.

Siste uka i oktober spiller de norske håndballjentene mot Brasil, Danmark og Nederland i Stavanger. Det blir siste test før EM-åpningen uka etter.

Det norske forsvaret av EM-tittelen skjer i perioden 4.–20. november.