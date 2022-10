Håndball­jentenes EM-uttak: Hergeirsson tok ut syv mesterskaps­debutanter

Norge mangler en fjerdedel av gullaget fra VM. Tirsdag formiddag presenterte landslagssjef Thorir Hergeirsson erstatterne – hvorav syv spiller mesterskap for første gang.

DU SKAL MED: Landslagssjef Thorir Hergeirsson tok tirsdag ut landslagstroppen til håndball-EM i Slovenia og Nord-Makedonia fra 4. til 20. november.

11. okt. 2022 12:03 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Forutsatt at de som nøkkelspillerne leverer, at de som har hatt mindre roller før tar en større rolle nå og at de nye skaper sin egen rolle, skal vi kunne slåss om medalje, sier Hergeirsson under presentasjonen av EM-troppen.

Målvakt Marie Davidsen, bakspillerne Thale Rushfeldt Deila, Ragnhild Valle Dahl og Kristina Sirum Novak, strekspiller Anne Cecilie Høgseth og kantspillerne Sunniva Næs Andersen og Anniken Wollik får alle mesterskapsmulighet for første gang.

Stine Skogrand er blant de som er tilbake, hun etter å ha født sitt andre barn i sommer.

Fakta Norges tropp til EM 2022 Målvakter: Silje Solberg-Østhassel (Györ), Katrine Lunde (Vipers), Marie Skurtveit Davidsen (Bucuresti). Bakspillere: Stine Bredal Oftedal (Györ), Henny Reistad (Esbjerg), Emilie Hegh Arntzen (Bucuresti), Kristine Breistøl (Esbjerg), Thale Rushfeldt Deila (Molde), Ragnhild Valle Dahl (Vipers), Nora Mørk (Esbjerg), Stine Skogrand (Ikast), Kristina Sirum Novak (Sola) Linjespillere: Vilde Mortensen Ingstad (Esbjerg), Maren Aardahl (Odense), Anne Cecilie Høgseth (Storhamar) Kantspillere: Malin Aune (Bucuresti), Emilie Margrethe Hovden (Viborg), Sunniva Næs Andersen (Vipers), Anniken Wollik (Romerike Ravens). Reglene i EM er slik at det er mulig å bruke mer enn 16 spillere i et mesterskap. Det betyr at Hergeirsson kan melde inn inntil 20 spillere helt frem mot dagen før mesterskapet begynner. Landslagssjefen sier det er fristende å ta med tyve spillere til mesterskapet, men sier det skaper en utfordring med å holde alle fornøyd og på tå hev. Derfor presenterer de 19 spillere, og har en plass til gode. Marit Røsberg Jacobsen er vraket fra mesterskapstroppen etter seks mesterskap på rad. I stedet har landslagsledelsen valg Hovden, som gjorde en sterk debut for Norge under fjorårets VM. Vis mer

Stjernefall

Camilla Herrem, Kari Brattset Dale og Sanna Solberg-Isaksen spiller ikke EM. Alle tre er gravide. Mens Veronica Kristiansen står over mesterskapet på grunn av ta hun skal gjennom en medisinsk prosess, ifølge Norges Håndballforbund.

– Alt er bra med meg, men akkurat nå ble det nødvendig å prioritere dette foran håndball-EM. Når tiden er riktig, er jeg klar for å slutte meg til laget igjen. Jeg er fortsatt toppmotivert for spill på landslaget, sier Veronica Kristiansen ifølge Håndballforbundets pressemelding arrow-outward-link . Hun spilte for Györ i Champions League senest søndag.

Den medisinske prosessen Kristiansen skal gjennomføre, er ikke helsemessig alvorlig, melder NHF. Det kan hende at bakspilleren kommer inn i mesterskapet underveis. Norge kan bytte inn to spillere fra bruttotroppen på 35 arrow-outward-link etter gruppespillet. Seks spillere kan totalt skiftes inn.

Fakta Norges kamper i gruppespillet 4. november: Norge – Kroatia 6. november: Sveits – Norge 8. november: Norge – Ungarn Vis mer

Skadeutsatt

Også nøkkelspillerne Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk har slitt med skader den siste tiden. Det er ventet at Bredal Oftedal kommer tilbake på banen denne uken.

– Nesebruddet har grodd, men hun må være forsiktig med å stikke nesen frem, sier Hergeirsson.

Det er mer usikkert når Mørk er spilleklar igjen. Hun har i mer enn en måned hadde kjenning med skade på lårets bakside.

– Nora jobber mot klokka for å bli klar, men det er på rett vei, sier landslagssjefen.

EM spilles i Slovenia, Montenegro og Nord-Makedonia. Norge åpner mot Kroatia 4. november og skal uansett spille alle sine kamper i Ljubljana. Finalen spilles i den slovenske hovedstaden 20. november. Kvinnenes europamesterskap har siden 1996 alltid blitt spilt i desember, men er denne sesongen flyttet en måned frem på grunn av kollisjon med fotball-VM i Qatar.