VM-trenden vekker oppsikt: – Mange som har bestilt

AUCKLAND (VG) Man kunne nesten tro at fotballspillerne i VM har helt lik smak i valg av ringer. Men «smykket» som pryder spillernes hender har en helt spesiell hensikt.

NY TREND: Denne brede ringen har dukket opp på flere fotballspillere i årets mesterskap. Vis mer





En bred ring på pekefingeren har dukket opp under fotball-VM i New Zealand og Australia. Noen har den i svart, men den finnes også i varianter som sølv, gull og rose-farget.

Svenske Fridolina Rolfö fikk spørsmål om det var en slags forlovelsesring, etter som kjæresten Pernille Harder hadde den samme.

Så dukket den opp på fingrene til USAs stjernespillere Alex Morgan, Ashley Sanchez, Sophia Smith og Trinity Rodman.

Da Ingrid Syrstad Engen møtte pressen etter poengdelingen mot Sveits, hadde hun også på den samme ringen.

Nå forklarer Barcelona-spilleren hvorfor ringen er så populær.

– Vi har fått den i klubb, og har hatt den i et år nå. Den fungerer veldig fint for å følge med på søvnen, og spesielt med jet lag-en her nede, som har vært veldig interessant å følge med på, sier hun til VG.

Ringen kalles «Oura smart ring», og er en ring som måler hjertefrekvens, kroppstemperatur, aktivitet og søvnovervåkning ved hjelp av sensorer.

Den har blitt riktig så populær i den norske leiren, skal vi tro Engen og Julie Blakstad.

– Det er ganske mange som har bestilt den her nede. Jeg har ikke gjort det, men jeg tror det er fordi det er gøy å holde oversikt og se om følelsen er i samsvar med det den sier. Det ser kult ut, sier Blakstad.

– Jeg tror de andre har kjøpt seg fordi det er relevant for oss toppidrettsutøvere, å være observant på hvordan kroppen fungerer og hvordan man har restituert seg, sier Engen.

TRENDSETTER: Ingrid Syrstad Engen valgte en svart variant av søvn-ringen. Her på vei for å møte pressen ved havnen i Auckland. Vis mer

Blakstad følger opp:

– Om man sover bedre med den, tror jeg kanskje ikke, men da kan man holde litt mer oversikt. Det er klart at mat, søvn og restitusjon er veldig viktig for at man skal prestere maksimalt. Sikkert fint for å holde litt oversikt på det, sier hun.

Norges assistenttrener Monica Knudsen har fått med seg trenden som har bredd seg i VM.

– Det er jo veldig spennende, det. Kanskje jeg må ha en slik ring selv. Men man får jo ikke sove bedre med den ringen. Man finner jo bare ut om man sover bra eller dårlig. Hva skal du gjøre med det, liksom. Det er jo interessant, sier Knudsen.

SKEPTISK: Assistenttrener Monica Knudsen. Vis mer

Keeper Cecilie Fiskerstrand ser ikke på trenden med like stor interesse.

– Jeg er glad i søvn, men det er ikke noe for meg. Men det er mange som bruker den og er veldig fornøyd med det, sier Fiskerstrand.

Det samme mener Tuva Hansen.

– Jeg har sett at den er der, er det noe med søvn og slik? Jeg har ikke helt hevet meg på trenden ennå, sier hun.