TV 2: Bystrøm mister VM

Sven Erik Bystrøm (31) mister VM som arrangeres i Skottland 10-13 august.

Vis mer

Saken oppdateres

Det var under Tour de Wallonie at Bystrøm fikk avrevet et leddbånd i skulderen.

Nordmannen sykler for Intermarché–Circus–Wanty.