Kolstad-sjefen: – Har ikke vurdert min egen stilling

Jostein Sivertsen har ingen planer om å forlate prosjektet som har vært hans hjertebarn de siste 15 årene.

Jostein Sivertsen mener han har tillit fra styret i håndballklubben. Vis mer





– Jeg skjønner at spørsmålet om jeg har vurdert min egen stilling kommer. Jeg er ansvarlig for mye av dette. Når jeg ser meg i speilet vet jeg at jeg har gjort alt jeg kan for å få det til. Jeg var med på å sette de ambisiøse målene for to år siden, og jeg må erkjenne at jeg satte de for høyt, sier Jostein Sivertsen.

For første gang etter at nyheten om den økonomiske situasjonen i håndballklubben Kolstad sprakk, har klubbens daglige leder satt seg ned med Adresseavisen .