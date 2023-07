Dennis Hauger med opptur i Ungarn – nummer ni i kvalifiseringen

Dennis Hauger fikk seg endelig en opptur i kvalifiseringen i Ungarn Grand Prix. Han var blant de ti raskeste, og får et strålende utgangspunkt i morgendagens sprintløp.

Vis mer

Nordmannen ble til slutt nummer ni i kvalifiseringen, noe som sikrer Hauger en andre startposisjon i lørdagens sprintløp.

Det er en opptur for Hauger som har hatt flere skuffende kvalifseringer på rad. Spesielt ille var det for to uker siden, da han endte løpshelgen uten et eneste poeng på Silverstone.

– Etter noen litt vanskelige kvalifiseringshelger for Dennis, tar vi imot den niendeplassen, sier Viaplay-ekspert Stein Pettersen.

Å starte i andre startposisjon i sprintløpet er en stor fordel på banen i Ungarn. Det er ikke en bane det er lett å kjøre forbi andre i Formel 2.

Jack Doohan vant kvalifiseringen foran Victor Martins og danske Frederik Vesti.

Nordmannen startet lovende og kjørte inn til en sjette bestetid, før kvalifiseringen ble stoppet av et rødflagg etter at en fører skled inn i barrierene utenfor banen.

Hauger har slitt i kvalifiseringene denne sesongen i Formel 2. Det har gjort at sesongen så langt har vært en skuffelse for føreren fra Aurskog. Kvalifiseringen er ekstra viktig i Formel 2, fordi den avgjør startrekkefølgen både på sprintløpet som kjøres lørdag og hovedløpet som kjøres søndag.

Rekkefølgen på de som starter først i kvalifiseringen snus til sprintløpet, noe som betyr at om man havner utenfor topp ti så får man en veldig vanskelig løpshelg.

Hauger er nummer ti i sammendraget før helgens to løp i Ungarn.

Det gjenstår fem runder og sesongen avsluttes i Abu Dhabi 26. november.