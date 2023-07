Dommersjef Hauge: – VAR-avgjørelser bør helst ikke ta mer enn to minutter

Norges Fotballforbunds dommersjef Terje Hauge innrømmer at tidsbruken på enkelte VAR-situasjoner i Eliteserien må reduseres kraftig.

Dommersjef i Norges Fotballforbund Terje Hauge forteller til NTB at VAR vil diskutere tidsbruken ved marginale situasjoner i Eliteserien. Vis mer

Hauge opplyser til NTB at det mandag og tirsdag vil bli diskutert om VAR-dommernes tankesett skal endres når det gjelder tidsbruk på marginale situasjoner. I oppgjøret mellom Odd og Vålerenga søndag gikk det med sju minutter på å sjekke hjemmelagets første scoring.

– Jeg tror vi alle er enige om at sju minutter er altfor lang tid. Når det blir scoret et mål, er det noen ganger enkelt å ta en avgjørelse på om det er offside eller ikke, mens noen ganger er det veldig komplekst. Da må vi bare bruke tid, men tre minutter er for mye. Da er selvfølgelig sju minutter det samme, sier Hauge til NTB.

– Alle situasjoner er naturligvis ulike, men hvor lang tid mener du en VAR-avgjørelse bør ta?

– Det er selvfølgelig vanskelig å svare helt konkret på, men vi bør regne med at det tar ett minutt å sjekke ut ting i VAR-rommet, mens når dommeren må ut til skjermen tar det gjerne ett minutt til. Når det går på fakta bør det derfor ta ett minutt, mens når det går på skjønn, bør det ikke ta mer enn to minutter. Da hadde alt vært perfekt, sier Hauge til NTB.

Krevende å finne punkter i luften

Dommersjefen peker særlig på én årsak til at marginale offsidesituasjoner gjerne tar tid å sjekke i VAR-rommet; Når punktene de må finne på spillerne er i luften, eksempelvis et kne eller en skulder

Hauge er klar på at flere kameraer kunne redusert tidsbruken på VAR-avgjørelsen i Skien.

– Hadde vi hatt ett kamera til bak mål, kunne vi spart fem minutter, understreker han.

Så langt i sesongen har VAR vurdert 35 marginale offsidesituasjoner, der den gjennomsnittlige tidsbruken har vært 33 sekunder, opplyser Hauge. Tross lang tidsbruk i Skien er dommersjefen tydelig på at dommerne gjorde alt rett i situasjonen.

– De er veldig profesjonelle, og de gjorde helt klart jobben sin.

Følger Fifas dommerprotokoll

– Hvilke situasjoner krever at dommerne skal ut og se på skjermen, og hvilke avgjørelser kan tas fra VAR-rommet?

– Når det dreier seg om såkalte faktabaserte situasjoner, enten det er offside eller ikke offside, identitet på spiller, innenfor eller utenfor sekstenmeteren eller om ballen er inne eller ute av banen, skal de avgjørelsene tas i VAR-rommet. Når det derimot handler om skjønnsmessige vurderinger, skal dommeren ut og se på skjermen, sier Hauge til NTB.

Dommersjefen forteller at han totalt sett er svært fornøyd med listen de har lagt for når hoveddommeren skal ute og se på skjermen. Når det gjelder de faktabaserte situasjonene finnes det i Fifas dommerprotokoll ingen tidsbegrensning.

– Vi snur og vender på alle steiner og tar til oss læring fra alle situasjoner slik at vi er best forberedt før hver runde. Når det er så marginalt at vi mangler tydelige bildebevis, må vi vurdere om vi skal si stopp og stå ved dommerens avgjørelse, avslutter Hauge.