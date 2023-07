Bergenseren fikk slankebeskjed: – Alt er vanskeligere med noen kilo ekstra, sier treneren

I ettertid har klubben tatt grep for å hindre at det skjer igjen.

Petter Engan og Kine Mardal har danset sammen siden høsten 2008. Under NM-veken i juni tok de nok et NM-gull. Vis mer







Han svinger seg rutinert rundt med partneren på gulvet i dansesalen i Bergen sentrum. I de store speilene på veggen, kan Petter Engan og Kine Mardal følge med på hvert eneste trinn de tar. Sørge for at armene er i riktig posisjon og at beina er strake.

Paret er rangert som nummer 20 i verden, og må perfeksjonisere hvert eneste steg de tar for å kunne klatre enda høyere. Det er de små detaljene som teller nå.