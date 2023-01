Ruud videre i Australian Open: Fra fryktelig tap til drømmetennis

(Tomas Machac–Casper Ruud 3–6, 6–7, 7–6, 3–6) Casper Ruud briljerte med alle slag på alle slags vis, så endret kampen seg fullstendig.

17.01.2023 15:10 Oppdatert 17.01.2023 15:51

Casper Ruud brukte tre timer og 15 minutter på hardcourten, på den andre siden av jordkloden, før han var videre etter fire sett i Australian Open. Da var klokken over 01 om natten i Australia, og litt over 15 i Norge.

– Det var tøft. Det har vært en lang dag. Men jeg står her med seier, det er det man alltid ønsker seg. Jeg får den starten jeg ønsker, så spiller Machac seg opp, sier Ruud til Discovery.

Ruud gir motstanderen kred for å endre spill, da tsjekkeren gikk mye til nettet etter første sett. Ruud innrømmer at det var smart av motstanderen. Han vurderte ikke å gjøre noen større endringer selv, selv om kampen plutselig ble jevn.

– Man føler sitt eget spill er bra, det har tatt meg langt i karrieren. Jeg følte ikke grunn til å endre så mye, selv om jeg tapte tredje sett, sier Ruud til Discovery og legger til at motstanderen servet godt.

MOTSTANDER: Thomas Machac fra Tsjekkia.

Ruud satte seg på ergometersykkelen klokken 0130 lokal tid, for å få kampen ut av benene. Han fortalte at han regner med å være i seng først klokken 04.

Jenson Brooksby fra USA venter i 2. runde. Den 22 år unge amerikaneren slo hjemmehåpet Christoper O’Connell 3–1 etter to timer og 24 minutter i sin første kamp.

Ruud lekte i første sett mot nummer 110 i verden. Alt satt. Slagene var enorme og en verdenstreer verdig. Det var ett sett med drømmetennis. Man kunne tro at dette skulle bli lett match. Den tanken var feil.

ET BILDE SIER MER ENN TUSEN ORD: Casper Ruud under kampen tirsdag.

For det ble kamp, og Ruud viste periodevis litt frustrerte ansiktsuttrykk og kroppsspråk.

– Det var ikke bare positive ting jeg sa til meg selv. Det kom noen stygge ord. Men fysisk følte jeg meg sterk, så jeg sa til meg selv at jeg skulle ha fokus på at jeg følte meg sterk, sier Ruud i stadionintervjuet sendt på Discovery.

22-åringen fra Tsjekkia smilte lurt i andre sett da han tok ledelsen 4–3. Tsjekkeren ledet også 5–4. Det ble dramatikk. Andre sett endte med tiebreak. Bare ett poeng skilte dem. Men 24-åringen fra Snarøya holdt hodet kaldt og tok det.

Også tredje sett gikk til tiebreak, og Machac flørtet godt med linjen, og lyktes. Det var tydelig at Machac ville ha det litt gøy i Melbourne. Han vant flere lengre ballvekslinger etter å ha sendt nordmannen rundt på sin banedel. Tsjekkeren tok det tredje settet.

VANT: Casper Ruud i svart og lilla i Australian Open tirsdag.

I det fjerde brøt Ruud serven til Machac og tok ledelsen 4–3. Og selv om tsjekkeren fortsatt leverte noen strålende slag, begynte gangen å se litt alternativ ut, bena var rimelig stive. Likevel gikk han nesten ut i spagaten for å nå en retur fra Ruud. Tsjekkeren nektet å gi seg. Men Ruud var best, og tok det siste settet med samme margin som det første: 6–3.

Ruud skal følge opp en ellevill sesong med to Grand Slam-finaler. I Australian Open har nordmannen aldri kommet lenger enn til fjerde runde. Det skjedde for to år siden. I fjor måtte han trekke seg fra turneringen dagen før det hele startet på grunn av en ankelskade. Nå er han på finalejakt og drømmen om å bli verdensener lever.

Australian Open har økt premiesekken, i år inneholder den 765 millioner blanke norske kroner. Vinneren får 29,6 millioner kroner. Nummer to reiser hjem med 16,2 millioner kroner.

Den nye fargerike tennisyndlingen, danske Holger Rune, vant sin første kamp tidligere tirsdag.

Verdensener Carlos Alcaraz sliter med en skade og spiller ikke i Melbourne. Med seier i Australian Open blir Ruud verdensener.

