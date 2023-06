Nadal ute i fem måneder: Operert i hoften

Spanske medier melder at Rafael Nadal (37 år i dag) har gått gjennom en vellykket hofteoperasjon, men han mister Wimbledon og US Open.

LEGENDE: Den spanske tennisspilleren Rafael Nadal.

03.06.2023 15:22

Spanske medier melder at den spanske gruskongen, med 14 titler i French Open, er ute i fem måneder etter en hofteoperasjon.

«Operasjonen gikk bra, Rafa vil starte med rehabiklitering om noen timer, melder det spanske nyhetsbyrået EFE Deportes.

Nadal slet med foten foran fjorårets French Open, men bedøvet den med medisiner - og vant Grand Slam-turneringen. Han slo Casper Ruud i finalen.

Nadal meldte tidligere i vår at det ikke var mulig for ham å være med i årets French Open. Dersom han er ute i fem måneder blir han ikke klar til Wimbledon i juli eller US Open i september.