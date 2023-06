Bye brente straffe da Ranheim tapte for serielederen

Ranheim hadde alle tiders mulighet å ta ledelsen borte mot Kongsvinger, men Bendik Bye mislyktes fra elleve meter i kampen som endte med 0-3-tap.

Bendik Bye og Ranheim hadde ikke dagen mot Kongsvinger. Bildet er fra kampen Bodø/Glimt tidligere i uka.

11.06.2023 17:28

Dermed er det Kongsvinger og ikke Ranheim som topper tabellen i uhyre jevne 1. divisjon. Vegard Hansens menn er i kjempeform og har vunnet fem strake kamper.

Ranheim ville ha klatret til topps med seier, men var egentlig ikke i nærheten mot et godt hjemmelag på Gjemselund. Det skal samtidig sies at kampbildet kunne ha blitt endret betydelig etter 13 minutter.

Da fikk gjestene et meget billig straffespark til store protester fra KIL-leiren. Normalt trygge Bye skrittet opp og leverte et slapt forsøk i keeperhøyde som August Strömberg reddet.

Kongsvinger skulle ta over mer og mer av banespillet, og de fikk uttelling i et pent angrep etter 27 minutter. Adem Güven tredde gjennom Jesper Grundt, som fra kanten slo inn foran mål. Der kunne Ludvig Langrekken enkelt sette inn 1–0 fra to-tre meters hold.

Vertene fortsatte å skape store sjanser, men det var en glipp i Ranheim-forsvaret som skulle sørge for dobling av ledelsen tidlig i annen omgang. I utspillingsfasen var Joacim Holtan våken og snappet ballen, og han kunne spille Adem Güven for blank kasse.

Det skal nevnes at Magnus Lenes ellers gjorde en god figur i Ranheim-målet, og han vartet opp med et par meget solide redninger som holdt bortelaget inne i kampen.