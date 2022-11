Bandy ber til værgudene: – Begynner å bli kritisk

Bandyfolket ber til værgudene om at sommertemperaturene avtar over helgen slik at de endelig kan få lagt is på sine toppseriearenaer - som alle ligger under åpen himmel.

NATURSTRIDIG: Solbergs Kristian Hagen i NM-semifinalekamp mot Ready på Gressbanen i Oslo i februar 2020.

Nå nettopp

– Hvis det ikke blir betydelig kjøligere etter den varslede varmebølgen fredag og lørdag, begynner det å bli kritisk, konstaterer bandyforbundets serieansvarlige Espen Johansen.

Alle 10 lagene i herrenes eliteserie holder til i Oslo og hovedstadens nærområder, Bærum, Drammen, Mjøndalen og Sarpsborg. Det vil si i lavlandet på Østlandet, som har vært og ifølge værprognosene i nærmeste framtid vil være preget av høye temperaturer og nedbør.

Fredag er det ifølge Pent.no arrow-outward-link ventet opp mot 15 plussgrader, lørdag 12, full sol og vind fra sør - en ikke vennligsinnet trippelkombinasjon med tanke på å legge is på store flater utendørs.

Seriekampene skulle opprinnelig ha startet førstkommende søndag. De er «satt på vent» til onsdag 16. november, som ifølge Espen Johansen ikke er særlig realistisk. Han har mer tro på søndag om halvannen uke, så sant «håpet og planen» om intensivering av islegging kan oppfylles fra og med søndag.

Da skal varmegradene så vidt krype under «magiske» 10, som nærmest er et krav for å kunne lage is. Johansen mener islegging fra start til mål - spillbar is - er vanskelig å få til fortere enn en uke.

– Det begynner å bli kritisk, spesielt for den aldersbestemte virksomheten vår, sier han.

Ullevål IL slo på sitt fryseanlegg på Bergbanen ved Ullevaal stadion mandag. Banedekket er identisk med taket til parkeringsanlegget vegg-i-vegg med nasjonalanlegget for fotball. Leder Leif Houck i klubbens hovedstyre sier at det «kan hende» de må skru det av igjen, hvis værgudene ignorerer bandyfolkets bønner om kaldere luftstrømmer.

Bergbanen er med sitt betongdekke best egnet av alle toppseriebanene når det gjelder islegging under rådende forhold. Baneeier Oslo kommune ved Bymiljøetaten ga derfor klubben lov - vel å merke på eget ansvar - til å legge is forrige uke, men da var det for varmt.

Nå er det begynt å komme litt is der.

Tor Audun Sørensen er hovedansvarlig for bandyanleggene i Norges bandyforbund. Han sier at «kommunen» (Oslo) egentlig kunne lagt såle for is nå, på seks aktuelle skøyte- og bandybaner. Men av frykt for at det skal bli enda varmere, har den latt være. I bunn av dette ligger også et spørsmål om strømkostnader, som bandyfolket mener er irrelevant.

Ullevål IL har en lav fastpris, og nå er den generelt relativt lav.

Eliteserien for herrer avvikles normalt som dobbelt serie. Det vil si 18 kamper hvor hvert av de 10 lagene: Drammen, Høvik, Mjøndalen, Ready, Røa, Sarpsborg, Solberg, Stabæk, Ullern, Ullevål.

Bandylandslaget arrow-outward-link for herrer spilte sin siste landskamp i desember for tre år siden. Siden 2020 er tre VM avlyst på grunn av pandemien og «de internasjonale forholdene» arrow-outward-link .

Landslagsvirksomheten er så vidt i gang igjen. Det vil også påvirke mulighetene for å gjennomføre dobbelt serie.

– Vi har beredskap hele veien for å utsette, skulle dette vedvare, sier Tor Audun Sørensen med tanke på været.

Det kan ende med «enkel serie», for å kunne avslutte sesongen med NM-finalene andre helg i mars - når vårsolen og fønvinden normalt sett er tilbake for å «ta» isen og fryseanleggene vanligvis skrus av.

Ps! Vikingskipet er arena - innendørs - for Hamars bandylag. Det spiller på nivå to i divisjonssystemet og begynner sesongen med hjemmekamp mot Oslo-laget Skeid kommende tirsdag. De øvrige klubbene i 1. divisjon har i likhet med alle toppserieklubbene utendørsbaner som hjemmearena. Sverige har 20 haller for bandy, ifølge det svenske bandyforbundet hjemmeside.