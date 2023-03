Interesse fra tre land: - Bør avgjøres snart

Vebjørn Hoff vet fremdeles ikke om han er RBK-spiller ved sesongstart.

- Interessen fra klubber er der. Men jeg må finne det som passer best. Det kan godt være Rosenborg som passer best, men jeg vet ikke ennå, sier Vebjørn Hoff.

02.03.2023 09:30

Midtbanespilleren sier at sjansene har økt for at han blir værende i RBK, og får ros fra trener Kjetil Rekdal.

Samtidig bekrefter Hoff interesse fra både Norge, Sverige og Danmark.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn