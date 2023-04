Berge aktuell for Island-jobb

- Det er interesse, sier Christian Berge til Adresseavisen.

Christian Berge bekrefter at han har blitt kontaktet om jobben som islandsk landslagstrener.





23.04.2023 11:45 Oppdatert 23.04.2023 13:10

Kolstad-treneren bekrefter søndag formiddag overfor Adresseavisen at han ble kontaktet i anledning den ledige jobben som landslagstrener for Island for en liten stund siden.

Men: