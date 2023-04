Overtidskaos i storkampen mellom Roma og Milan

(Roma – AC Milan 1–1) Tammy Abraham sendte Stadio Olimpico til himmels da han satte inn ledelsen to minutter på overtid. Men AC Milan svarte fem minutter senere.

29.04.2023 20:07 Oppdatert 29.04.2023 20:33

De to storlagene kjemper om Champions League-plassen. De hadde like mange poeng før kampen, og har like mange etter.

Roma var det beste laget i kampen og fikk uttelling tre minutter på overtid. Tammy Abraham satte ballen i det lengste hjørnet og hjemmefansen trodde seieren var sikret.

Ola Solbakken startet kampen på benken for Roma, og fikk beskjed om å sette seg, da Mourinho droppet å bytte ham inn, da Abraham scoret.

Men Solbakken skulle likevel få noen minutter. Grunnen til det var at bortelaget klarte å svare. Da det hadde gått seks minutter av overtiden pirket Alexis Saelemaekers ballen inn på bakre stolpe. Mourinho valgte da å bytte inn Solbakken, men tiden var for knapp og kampen endte uavgjort.

Begge lagene står med 57 poeng, AC Milan ligger på fjerdeplass over Roma. I Italia skilles lagene først på innbyrdes oppgjør, og der er lagene uatskillige. Lørdag kveld spilte de 1–1, og tidligere i sesongen spilte de 2–2. Derfor kommer målforskjell inn. Der er også lagene likt med +14 mål. Da gjenstår bare flest scorede mål, og der er Milan foran med 52 scorede mål, mot Romas 44.