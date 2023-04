Mange har forsvunnet fra Stadion-setene. Slik vil Kalvenes få dem tilbake.

Christian Kalvenes har en drøm om å fylle Brann Stadion hver eneste hjemmekamp.

10.04.2023 06:47

Med kaffe i hånden trasker Christian Kalvenes ut på gressmatten på Nymark. Brann-spillerne på treningsbanen er i avslutningsfasen før comebacket i Eliteserien mot Haugesund på Brann Stadion.

Over 12.000 hadde sikret seg en plass til kampen dagen før dagen. Håpet til Branns daglige leder er at de drøye 4500 resterende setene fylles opp uke etter uke for å se laget spille i fremtiden.