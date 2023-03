LeBron trosset legene og gjorde comeback

LeBron James (38) fortsetter å forbløffe. Tidenes mestscorende spiller gjorde comeback fra en komplisert fotskade på bare én måned.

FORBLØFFER LEGENE: Legene hadde «aldri sett noen hele fortere» fra skaden til LeBron James.

27.03.2023 12:04

To leger fortalte NBA-stjernen at han trengte operasjon som ville betydd slutten på sesongen. James fikk en avrevet sene i foten under kampen mot Dallas Mavericks 26. februar. Nøyaktig én måned senere var han likevel tilbake på parketten.

– Hvorfor tok du ikke operasjonen? spurte en journalist etter søndagens kamp mot Chicago Bulls på VG+ Sport.

– Fordi jeg dro til «LeBron James av føtter» og han sa at jeg ikke burde gjøre det, svarte 38-åringen humoristisk.

– De sa jeg leget fortere enn noen andre de hadde sett med denne skaden, fortsatte han.

Han klarte dog ikke forhindre et Lakers-tap søndag kveld. Bulls vant 118–108. James scoret 19 poeng.

– Det er godt å ha LeBron James tilbake på banen, men i dag var det ikke mye som stemte, sa VGTV-kommentator Frederik Gnatt etter kampen.

Kampen om de siste sluttspillplassene i NBA er knallhard denne sesongen. I skrivende stund er Lakers inne i «Play In»-turneringen «Play In»-turneringenBle innført i 2020 for å gi flere lag sjansen til å spille seg inn i sluttspillet. Lag nummer 7-10 i hver avdeling spiller en miniturnering for å avgjøre hvilket lag som skal få den siste sluttspillplassen. som 9.-seed.

Det kan fort endre seg på de siste syv kampene i årets grunnserie.

NBA-tabellen (Western Conference):

Denver Nuggets: 50–24 Memphis Grizzlies: 47–27 Sacramento Kings: 45–29 Phoenix Suns: 39–35 Los Angeles Clippers: 39–36 Golden State Warriors: 39–37 Minnesota Timberwolves: 38–37 New Orleans Pelicans: 37–37 Los Angeles Lakers: 37–38 Oklahoma City Thunder: 37–38 Dallas Mavericks: 36–39 Utah Jazz: 35–39 Portland Trail Blazers: 32–42 San Antonio Spurs: 19–56 Houston Rockets: 18–57

** 1.–6. plass: Direkte til sluttspill.

** 7.–10. plass: Play In-turnering.

** 11.–15. plass: Utenfor sluttspill.

Kommende NBA-kamper på VG+ Sport:

2. april: Chicago Bulls – Memphis Grizzlies (norsk kommentator)

8. april: Utah Jazz – Denver Nuggets

9. april: Phoenix Suns – Los Angeles Clippers (norsk kommentator)

9. april: NBA 360 – hele siste serierunde direkte