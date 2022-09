– Det kan bli en ulempe at Dennis er norsk

En av Norges fremste eksperter mener at Dennis Hauger (19) absolutt er god nok til å komme til Formel 1 - men at det kan bli en ulempe at han er norsk.

KONSENTRERT: Dennis Hauger kjører denne sesongen i Formel2. Der kommer han til å fortsette i 2023.

– Rent talentmessig er det ingen tvil; som fører er Dennis Hauger absolutt god nok til å komme til Formel 1, hvis verden hadde vært et rettferdig sted, sier Simen Næss Hagen, mannen bak bilsportnettstedet parcferme.no.

Hauger kjører i Formel 2, der han har hatt en ujevn sesong til nå. Første mulighet til å avansere til Formel 1, kommer trolig i 2024.

– På rene resultater spiller det ingen rolle om Dennis er norsk eller ikke. Er han udiskutabelt best, så er nasjonalitet irrelevant. Men det er krevende å være udiskutabelt best, med mindre du heter Max Verstappen eller Oscar Piastri, sier Simen Næss Hagen.

– Det handler om hvorvidt Norge er et interessant nok marked for sentrale sponsorer eller eiere hos team, hvis de kan velge en så å si like god fører som kommer fra et mer interessant marked. Da kan det være en ulempe å være norsk, fortsetter Formel 1-eksperten.

FORMEL2: Dennis Hauger i aksjon på Paul Ricard-banen i Frankrike nylig.

Simen Næss Hagen legger til at Norge ikke har de samme tradisjonene som mange andre land.

– Derfor er den norske drahjelpen relativt liten - selv om Hauger nyter godt av en eksplosjon av Formel1-interesse i Norge og at han aldri har opplevd et slikt sponsortrøkk som han har gjort det siste årene. Spørsmålet er om norske midler holder hvis han ender opp i en posisjon hvor han må ha med seg penger for å få et sete i Formel 1, spør han.

Simen Næss Hagen understreker at det uansett trolig vil handle om både å levere sportslig og være «på rett sted til rett tid» om en Formel1-kontrakt skal være realistisk.

Dennis Hauger selv er mer eller mindre enig med Hagens vurdering:

– Det er ikke nødvendigvis noe minus å være norsk, men i en så stor idrett der det er så mye penger, så er det markeder som vil fram. Norge er kanskje ikke største markedet, hvis vi snakker om USA, India og andre land, men til syvende og sist handler det om å gjøre det bra nok på banen. Men du må prestere når du er norsk, du får ikke noe gratis.

Hauger har naturlig nok merket seg den mektige Red Bull-rådgiveren Helmut Markos uttalelser i sommer. Da han skulle snakke om hvilke «Red Bull-juniorer» som kunne ta steget helt til Formel1, nevnte han et navn - og det var nordmannen.

– Dennis Hauger dominerte Formel 3 på en virkelig utrolig måte. Nå i Formel 2 har han hatt oppturer og nedturer, ingen stabilitet. Det avgjørende er prestasjonen og ingenting annet. Og det endrer seg. Folk som vi trodde kunne takle det, klarte det plutselig ikke – og omvendt. Derfor er det vanskelig å komme med spådommer, sa Helmut Marko.

– Jeg har ikke gjort meg så mange tanker om det. Gjør man det bra, så ... Jeg har fokus på neste år. Det blir et veldig viktig år for meg. Vi får ta det som kommer og jobbe på. Jeg har alltid vært opptatt av å ta et steg om gangen og ikke tenke for langt fram. Men det er en positiv indikator. Så er det opp til meg å vise resultater, sier Dennis Hauger i et digitalt møte med norske journalister torsdag.

Prema-teamet har ikke klart å gi Hauger en god bil i alle løpene i 2022, men Hauger utelukker ikke at de kommer til å fortsette med det samme teamet i 2023, selv om han har mange tilbud.

– Jeg føler at vi har et godt samarbeid med Prema, men det er ingen bekreftelse for neste år. Nå handler det først og fremst om å avslutte sesongen på en god måte, så får vi legge en plan etter det, fastslår Dennis Hauger.

PS! Hauger fikk en opptur med 7. plass i fredagens kvalifisering i Nederland. Han får dermed fjerde beste startspor i lørdagens sprintløp.