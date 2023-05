Solskjær åpner opp om sparkingen: – Han sa: «Jeg vil ikke gjøre dette»

Ole Gunnar Solskjær er tydelig på hvem han mener bør få sjansen som manager i Manchester United i fremtiden. Det baserer han på sin egen opplevelse.

SNAKKER: Det er ikke ofte Ole Gunnar Solskjær har gjort intervjuer etter exiten fra Manchester. Nå deler han sine meninger om sine tidligere kollegaer.

10.05.2023 09:54 Oppdatert 10.05.2023 10:33

Solskjær snakker ut eksklusivt i et intervju med The Athletic, som tar for seg hans tidligere kollegaer som nå har skapt seg en karriere for seg selv.

Det er spesielt én mann han har et ekstra øye til, og det er hans tidligere assistenttrener Michael Carrick.

– Jeg er hundre prosent sikker på at han blir manageren til Manchester United hvis han vil det. Jeg kan ikke se for meg at han ikke er manageren til Manchester United, sier Solskjær.

Det begrunner han ut fra hans egen opplevelse med Carrick på feltet, og ut fra hans personlighet.

DUO: Michael Carrick og Ole Gunnar Solskjær. Her fra treningsfeltet sammen.

Solskjær skildrer ham som et ordentlig menneske, en vinnerskalle, men også rolig og reflektert.

Og ikke minst, lojal.

– Den dagen jeg ble sparket, gikk jeg for å se ham, og sa: Jeg er ferdig, og de vil at du skal ta over. Jeg sa til ham at jeg ville at han skulle gjøre det. Etter ti dager kom Michael bort til meg og sa: «Jeg vil ikke gjøre dette», forteller Solskjær.

Det tok den tidligere Manchester United-treneren som en stor kompliment.

– Vi sto i det sammen, men vi var ikke lenger sammen. Jeg har den ytterste respekt for ham, sier han videre.

Det var den 21. november 2021 at Solskjær fikk sparken fra Manchester United etter en lengre periode med svake resultater. Carrick tok over laget midlertidig, før Ralf Ragnick og senere nederlenderen Erik ten Hag ble ansatt.

Ten Hag har en kontrakt som strekker seg til 2025.

Carrick har tatt Middlesbrough til opprykksposisjon i Championship denne sesongen, og skal spille semifinaler mot Coventry i kvalifiseringsrundene til Premier League.

Solskjær snakker også ut om de andre som var i trenerteamet. Kieran McKenna og Martyn Pert trener Ipswich Town, og Neil Wood er i Salford City.