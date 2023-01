IOC-toppen om russer-samtaler: – Jeg skal forsvare idretten

Etter noen intense dager med bråk i idretts-Norge, fortsetter IOC sitt arbeid med å kartlegg om de russiske utøverne skal få konkurrere. Men styremedlem i IOC, Kristin Kloster Aasen, erkjenner at det finnes en stort utfordring.

SKÅLER MED PUTIN: Medaljevinnerne fra OL i 2022 ble feiret av president Putin i Kreml i Moskva i april i fjor. Langrennsløper Dennis Spitsov og kunstløper Kamila Valijeva bak presidenten.

30.01.2023 02:39

– Det er en absolutt forutsetning at de ikke på noen måte representerer landet eller en organisasjon gjennom sanksjonene til IOC. Vi tar avstand fra russiske myndigheter, sier Kloster Aasen til VG.

Norges idrettsforbund meldte fredag at de ikke ønsker russisk og belarusisk deltagelse i internasjonal idrett. IOC fortsetter sitt arbeid for å se om det er et globalt grunnlag for å åpne opp for russiske utøvere.

IOC-TOPP: Kristin Kloster Aasen i Sør-Korea og Pyeongchang under lekene i 2018.

– Hvordan tolker du stemningen i Norge om russisk og belarusisk deltagelse i internasjonale konkurranser nå?

– Det har jeg ikke noe synspunkt på. Mitt grunnlag er en konsultasjon om det er vilkår for at de med russisk og belarusisk pass kan delta som nøytrale, og ikke representere det landet de kommer fra. Det er det ansvaret jeg har som IOC-medlem, svarer Kloster Aasen.

POMP OG PRAKT: Russlands president Vladimir Putin feirer sine idrettshelter. Her med OL-gullvinnerne fra Beijing i Moskva i april i fjor. Fra venstre: Aleksej Sjervotkin, Mark Kondratjuk, Nikita Katsalapov, Kamila Valijeva, Viktoria Sinitsina, Putin, Anastasia Mishina, Veronika Stepanova, Denis Spitsov og Aleksandr Galliamov.

Torsdag skrev NRK at Jacobsen, som leder av utøverkomiteen i Norges Idrettsforbund, hadde tatt til orde for at Russland kunne gjøre retur til internasjonal idrett. Jacobsen hevder på sin side at hun bare har tatt initiativ til en diskusjon om temaet. Det ble sterke reaksjoner.

Lørdag beklaget utøverkomiteen overfor sine medlemmer håndteringen av saken om utestengelse av russiske og belarusiske utøvere. De skrev også at Jacobsen ikke har gjort noe galt. Søndag ble det kjent hva Jacobsen sa på møtet som IOC tok initiativ til.

LYKKE TIL: Russlands president Vladimir Putin snakket med utøverne som representerte landet i OL før lekene startet digitalt i januar i fjor.

Neste OL finner sted i Paris neste sommer. Kristin Kloster Aasen forteller at IOC ikke har satt noen dato for når de skal konkludere om Russland og Belarus.

Putin er kjent for å dyrke sine utøvere som vinner medaljer med mottakelser og gaver. To måneder etter invasjonen av Ukraina i fjor, skålte han med OL-utøverne som var hans gjester i Moskva.

– Alle vet jo hvem som kommer fra Russland, er det mulig for russere å være nøytrale i en konkurranse?

– Jeg kan ikke uttale meg om det, men å beskytte nøytralitet er en absolutt forutsetning i de videre utredningene, svarer Kloster Aasen.

STRAM AKT: President Vladimir Putin på vei inn for å møte OL-medaljevinnerne i Moskva etter OL i Beijing i fjor.

– Dersom russere og belarusere får delta i konkurranser. Tror du de blir omtalt som russere og belarusere i sine hjemland, selv om de ikke har flagg og det ikke blir spilt nasjonalsang?

– Det vet jeg ikke. Jeg kan ikke gi en analyse av det. Men det blir ekstremt viktig at nøytraliteten blir troverdig, dersom man finner grunnlag for å tillate deltakelse, svarer Kloster Aasen, som fikk et prestisjeverv i IOC i 2019.

– Dersom en russer vinner en konkurranse, tror du den utøveren blir fremstilt som om en russer eller at en nøytral utøver i Russland?

– Det kan jeg ikke svare på. De fortsetter sikkert å kommunisere slik de pleier. Jeg kan uansett ikke på det nåværende tidspunkt ta stilling til hvilken vekt det eventuelt skal tillegges i prosessen fremover, svarer Kloster Aasen.

UKRAINSK OL-UTØVER: Vladyslav Heraskevytsj i Beijing i fjor.

I et intervju med VG tegner den ukrainske skeleton-utøveren Vladyslav Heraskevytsj (24) et bilde av hvordan han ser på russisk deltagelse i internasjonale konkurranser.

– I teorien kan russiske utøvere drepe ukrainere på slagmarken, og så konkurrerer de mot oss to uker senere på idrettsbanen. Det handler ikke om hvilket pass folk har, men om koblingen mellom utøvere og det militære. Å slippe russerne inn i internasjonal idrett nå er en veldig dårlig ide. Det er faktisk helt latterlig, sier Heraskevytsj til VG.

PÅ MESSE MED SPORTSMINISTEREN: Den russiske sportsminiteren Oleg Matytsin var med russiske utøvere som skulle til Tokyo-OL i 2021 på messe i Christ the Savior-katedralen i Moskva før de dro til Tokyo.

Og det er her et av problemene for nøytralitet ligger. IOC-medlemmet kan ikke nå svare på hvordan man vil håndtere om utøvere kan være ansatt i forsvaret, og samtidig være en nøytral utøver. Dette blir en del av utredningene fremover, fordi det er en forutsetning at utøverne ikke skal representere Russland og Belarus.

– Jeg skjønner godt han (Vladyslav Heraskevytsj) stiller det spørsmålet. Det kommer til å bli en sentral del av diskusjonen. Hvordan løser man det? Fordi innholdet i sanksjonene overfor myndighetene i Russland og Belarus samt nøytraliteten ligger fast, sier Kloster Aasen.

– Hva mener du personlig om russisk deltagelse?

– Jeg har vært med i disse prosessene, og støtter utgangspunktet om at vi skal diskutere dette selv om det er et kjempevanskelig tema. Nå vil man i første omgang ha samtaler med de internasjonale særforbundene og diskusjonene vil gå på ulikt vis i alle land. For IOC er det primære mål for diskusjonene at vi ønsker global idrettsdeltagelse for det er forutsetningen for å oppfylle vår misjon. Også prøver jeg å håndtere dette så godt jeg kan, svarer Kloster Aasen.

– Hvordan er det å være deg i denne debatten?

– Disse diskusjonene er krevende, men vi har et legitimt anliggende i den olympiske bevegelsen. Det er å forsvare idretten og dersom det er mulig konkurrere på tvers av nasjonalitet, kjønn etnisitet osv slik det er beskrevet i det Olympiske Charteret. Jeg har respekt for det andre mener, og at det er ulike standpunkt i denne saken. Men det er denne oppgaven jeg skal utøve så balansert som mulig, svarer Kloster Aasen.

Hyller Jacobsen: – Fantastisk jobb

IOC-medlemmet har jevnlig kontakt med Astrid Uhrenholdt Jacobsen som er utøverrepresentant i IOC i tillegg til å være leder av utøverkomiteen i Norges Idrettsforbund. Søndag ble det kjent hva Jacobsen sa i møtet som ble initiert av IOC.

– Astrid gjør en fantastisk jobb. Hun er rettskaffen og hun har integritet. Hun verdsettes i idrettsstyret og i IOC, sier Kloster Aasen til VG.

– Hva har du og Jacobsen snakket om de siste dagene?

– Det får bli mellom henne og meg. Hun er solid og jeg setter stor pris på henne, svarer Kloster Aasen.

GOD STEMNING: President Vladimir Putin og daværende statsminister Dmitry Medvedev sammen med kunstløptrener Tatiana Tarasova i president-loungen under OL i Sotsji i 2014.

Kloster Aasen sier at IOCs mandat er at idrett skal kunne utøves av alle.

– Men dét mandatet betyr ikke å støtte noe av det som skjer i Russland, det er en forferdelig kortslutning. Krigen er bare rå og grusom. Og siden krigen i Ukraina er så grusom, så er det krevende å ha en diskusjon om deltagelse av russiske og belarusiske utøvere nå. Men med grunnlag i sanksjonene som ligger fast og strenge nøytralitetsforutsetninger forsøker Astrid og jeg i våre respektive fora å formidle både premisser og utgangspunkt for prosessene som nå går, sier Kloster Aasen.