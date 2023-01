Glipper for RBK: - Ikke overraskende

Victor Jensen nærmer seg nederlandske Utrecht. Kjetil Rekdal er innstilt på at 22-åringen glipper.

Victor Jensen er på vei til Utrecht.

31.01.2023 11:51 Oppdatert 31.01.2023 12:16

– Det er ikke overraskende. Det gir ingen voldsomme endringer for oss. Det er mest fordi at han er innkjørt her at vi kunne tenkt oss å beholde ham permanent. Men går det ikke, så går det ikke, sier Rekdal til Adresseavisen.

Da har han akkurat blitt konfrontert med meldingene fra danske Ekstra Bladet, som skriver at Victor Jensen er i ferd med å signere for Utrecht.

