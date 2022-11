Elleville jubelscener: RBK-guttene ble cupmestere

To scoringer godt ut i andre omgang gjør at RBKs 16 åringer er norgesmestere for første gang på seks år.

Magnus Holte jubler etter å ha satt inn 2–1.

Rosenborg-Strømsgodset 4–2

Jesper Reitan-Sunde var kampens store spiller. Han sendte hjemmelaget i ledelsen midtvei i første omgang, til stor jubel fra et fullsatt Koteng Arena.