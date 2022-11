Elleville scener: Her får kapteinen krampe under gullfeiringen

To scoringer godt ut i andre omgang gjør at RBKs 16 åringer er norgesmestere for første gang på seks år. Da blir det elleville jubelscener.

Jørgen Sønstbø måtte få hjelp fra lagkompisene da krampa tok ham.

Rosenborg-Strømsgodset 4–2

For kaptein Jørgen Sønstebø feiret så hardt at han hoppet på seg krampe da han skulle løfte pokalen.