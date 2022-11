Danmarks tidligere statsminister trosset Fifa og Qatar – møtte opp med regnbue-kjole

Landslag, supportere og journalister er blitt nektet å bruke regnbuefarger under Qatar-VM. Det brydde Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt seg lite om.

Helle Thorning-Schmidt under EM-semifinalen mellom Danmark og England i fjor.

22. nov. 2022 13:46 Sist oppdatert 6 minutter siden

Tirsdag møtte hun opp med en regnbue-kjole før Danmarks kamp mot Tunisia.

– Det er en flott kjole. Jeg er helt sikker på at jeg kommer inn, sa Helle Thorning-Schmidt til NRK utenfor stadion.

Ikke lenge etter fikk hun gå inn, skriver kanalen.

Mandag ble det kjent at Det internasjonale fotballforbundet har varslet sportslige reaksjoner dersom VM-nasjonenes lagkapteiner gjennomfører den lenge varslede markeringen med mangefargede kapteinsbind.

Det fikk samtlige nasjoner til å skrinlegge planene. Samtidig har kritikken mot Fifa haglet fra omverdenen.

– Det er virkelig trist. Det danske fotballforbundet (DBU) har kjempet fra dag én for at noe skal skje i Fifa, la Thorning-Schmidt til overfor NRK.

Ikke alle har fått like god behandling som den tidligere statsministeren de første dagene av VM. Mandag kveld ble den danske journalisten Jon Pagh ble stoppet av qatarsk politi etter at han hadde fått låne et «OneLove»-armbind under et TV-innslag for dansk TV2.

