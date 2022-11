RBK uten «Norges beste» i NM-finalen

Når RBK jakter klubbens første NM-gull for G16 siden 2016, skjer det uten Sverre Nypan.

Sverre Nypan prioriteres til A-kampen mot Sarpsborg på søndag.

22 minutter siden

– Sverre er ikke her, og da skjønner du at han ikke spiller for oss i morgen.

Det sier G16-trener Nils Petter Austad til Adresseavisen.