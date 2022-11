Nå skal kranglefantene bli kolleger: – Den mest usportslige

Foran rullende kameraer kalte Nico Hülkenberg dansken Kevin Magnussen for «den mest usportslige føreren». Nå skal de bli kolleger i Formel 1-teamet Haas.

Magnussen besvarte tyskerens uttalelse med «suck my balls, mate».

Dette var etter Ungarns Grand Prix i 2017, da Hülkenberg ble presset utenfor banen.

Fem år etter skal Nico Hülkenberg tilbake i Formel 1 - og erstatte Mick Schumacher i Haas.

– Vi snakket første gang om det tidligere i år, sier Kevin Magnussen til Formel 1s twitterkonto arrow-outward-link .

– Nico og jeg møttes på flyplassen og i førerpresentasjonen i Bahrain. Vi spøkte om det som skjedde den gang tilbake i 2017, sier dansken.

Hülkenberg kom inn som reserve i Bahrain da Sebastian Vettel hadde testet positivt for covid-19.

Kevin Magnussen sto midt i et intervju med en dansk TV-reporter da Hülkenberg kom innom og avleverte sin klare melding i 2017. Dette ble selvfølgelig en snakkis i Formel 1 utover høsten det året (før «Drive-to-Survive»-tiden), og da feltet møttes på Spa noen uker senere var dansken soleklar til journalistene arrow-outward-link :

– Jeg er ikke her for å få venner. Hva han sier, bryr jeg meg ikke om. Jeg bryr meg ikke om hva han mener. Det som betyr noe for meg, er at jeg får mest mulig ut av meg selv og min kjøring, sa Magnussen om Hülkenberg.

Året etter gikk Pierre Gasly ut mot «K-Mag» og kalte ham den farligste førere i Formel 1 etter en hendelse i Aserbajdsjan.

– Kevin er den farligste føreren jeg noen gang har kjørt mot, uttalte franskmannen, som den gang kjørte for Toro Rosso.

Mick Schumacher vrakes altså etter to i år hos Haas.

– Jeg er selvfølgelig skuffet, men respekterer teamets avgjørelse, sa han på en pressekonferanse i Abu Dhabi torsdag. Der avsluttes 2022-sesongen i helgen.

Med Nico Hülkenberg er samtlige 20 seter for Formel 1-sesongen 2023 besatt - så sant Logan Sargeant får de nødvendige poengene for å få såkalt «superlisens», som du må for å få lov til å kjøre en Formel 1-bil i konkurranse.

Torsdag kveld hadde førerne en felles middag der de markerte Sebastian Vettels farvel:

Hülkenberg fikk sin debut i Formel 1 i 2010 for Williams. Han kjørte senere for Force India, Sauber, Renault og Racing Point. I 2022 har han altså gjort ett innhopp for Aston Martin (som er det tidligere Racing Point).

Det er mange kritiske røster til at Haas valgte 35-årige Hülkenberg. Han har 184 Formel 1-løp bak seg, bare én pole position og ikke en eneste pallplass. Ingen andre har kjørt så mange løp uten minimum én pallplass.

Han er født i Emmerich am Rhein, ikke langt fra den nederlandske grensen, gift med den litauiske designeren Eglė Ruškytė og har en datter som nettopp fylte ett år.