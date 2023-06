Vipers eneste norske kvinnelag i Champions League: – Katastrofe for norsk håndball

Regjerende mester Vipers blir eneste norske lag i Champions League for damer neste sesong, men jubler ikke av den grunn.

Vipers vant Champions League-gullet for tredje gang på rad tidligere denne måneden. Neste år er de eneste norske kvinnelag i turneringen.

20.06.2023 14:43

KRISTIANSAND: – Isolert sett for oss betyr det ikke så mye for oss som klubb. Vi får tak i gode spillere og klarer oss. For norsk håndball er det katastrofe. Det svekker den norske ligaen, sier Vipers-leder Morten Jørgensen til Fædrelandsvennen.

Tirsdag ettermiddag ble det klart hvilke klubber som skal spille Champions League-håndball neste sesong. Vipers er selvskrevne som mestere tre år på rad. Også Storhamar og Sola hadde søknader inne for å delta i den gjeveste klubbturneringen, der de aller beste lagene er forhåndskvalifiserte, mens resten må gjennom en søknadsprosess for å få et «wild card». På lista over lag om får plass neste sesong finnes tre danske lag, og tre ungarske lag. Det får Vipers til å reagere.