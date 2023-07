Uno-X-rytteren ble historisk

Tour de France er endelig i gang, og det med et norsk lag for aller første gang. Jonas Gregaard (26) sørget for en pangåpning for Uno-X da han sikret rittets første poeng.

BLE HISTORISK: Jonas Gregaard tok de første klatrepoengene i Tour de France 2023.





01.07.2023 13:24 Oppdatert 01.07.2023 14:00

Rittet pågår fortsatt.

– Perfekt start for Uno-X i Tour de France-debuten, sier Discovery-kommentator Theis Magelssen.

Jonas Gregaard gikk i brudd tidlig, og i den bratte stigningen på vei opp mot rittets aller første klatrepoeng hugget dansken til.

Gregaard stakk av omtrent 700 meter før toppen, sikret det norske lagets første poeng noen gang i Tour de France og sendte Uno-X rett i ledelsen i kampen om klatretrøyen.

– Det kan ikke begynne bedre for Uno-X. Det er første gang de er med. De kommer med i det avgjørende bruddet og har et lite grep om polkadott-trøyen. Pangstart! sier Thor Hushovd.