Spesialtilpassede sko skal bremse dyster skadetrend: – En tankevekker for kvinnefotballen

Flere alvorlige korsbåndskader preger opptakten til årets fotball-VM for kvinner. Nå skal utvikling av nye sko forhåpentlig bidra til å stanse trenden.

Emilie Haavi er bekymret for det økte antallet korsbåndskader.

29.06.2023 10:56

Leder for kvinnefotballen i Den europeiske klubbforeningen (ECA), Claire Bloomfield, forteller til nyhetsbyrået DPA at prosjektet er i en tidlig fase. En gruppe med leger, fysioterapeuter, forskere og europeiske klubber skal sammen jobbe med problematikken.

– Vi ønsker å jobbe globalt for å minimere antall spillere som pådrar seg alvorlige korsbåndskader, men samtidig vil prosjektet bidra til at spillerne har bedre forutsetninger for å rehabiliteres så raskt som mulig.

Englands Fran Kirby, Beth Mead og Leah Williamson måtte alle melde forfall til sommerens VM-tropp på grunn av alvorlige kneskader. Det samme måtte Nederlands spydspiss Vivianne Miedema. I fjor sommer mistet Spania stjernespilleren Alexia Putellas EM da hun pådro seg en korsbåndskade i det venstre kneet.

Landslagsspiller Emilie Haavi, som selv røk korsbåndet på trening under fotball-VM i 2019, forteller til NTB at hun er bekymret.

– Først og fremst tenker jeg at det er en tankevekker for kvinnefotballen at man ser så mange korsbåndskader, og de siste årene har det bare eskalert, sier Haavi.

– Der og da var det beintøft

Den meritterte 31-åringen måtte gjennom en lang rehabiliteringsprosess etter skaden i 2019, men det offensive esset har siden kjempet seg knallhardt tilbake på klubbnivå og nå også i landslagsvarmen.

– Hvordan opplevde du perioden etter skaden for din egen del?

– Det er på en måte både en mental og fysisk reise, men i ettertid føler man seg sterkere. Dette er en lagidrett, og plutselig står du der helt alene og må gjøre jobben. Det synes i hvert fall jeg var vanskelig. Jeg har lært mye, men der og da er det beintøft, fortsetter Haavi.

31-åringen, som denne sesongen ble kåret til sesongens spiller for et Roma-lag som vant klubbens første serie- og cuptittel, er klar på at det må forskes på problematikken. Haavi får støtte fra landslagsvenninne Guro Reiten.

– Det skjer ikke så veldig ofte for en herrespiller som det gjør for oss, så det må enten være noe med hvordan vi er bygd eller måten vi trener på, men jeg har ikke peiling. Det er noe der, og man er nødt til å hente ut noen prosenter for å minske det antallet korsbåndskader som har vært nå, forteller Chelsea-spilleren til NTB.

Andre faktorer

Medisinsk forsker hos Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), Katrine Kryger, supplerer Bloomfield med at de allerede har samlet inn viktig informasjon som skal danne utgangspunkt for utformingen av nye sko.

Hun er likevel tydelig på at det er andre forskjeller mellom kvinner og menn som trolig bidrar til økt risiko for alvorlige skader.

– Hvis vi ser større på det, så ser vi at det generelt er forskjell på banene kvinnene og mennene spiller på. Det at de spiller med sko som først og fremst er skreddersydd for herrene, spiller likevel en viktig rolle.

Reiten er klar på at det er trist at sommerens mesterskap går uten flere store profiler.

– Du ønsker selvfølgelig å ha de beste med hele tiden, så selvfølgelig er det kjedelig. Jeg håper vi kanskje vi kan finne en annen måte å trene på for å minske risikoen for de skadene, sier Reiten til NTB.