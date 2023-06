Warholm hjemsøkes av én ting etter Bislett-bragden

VALLHALL (VG) Karsten Warholm (27) varsler at han gjør et grep etter at han ifølge seg selv tapte «enormt med tid» på Bislett.

JUBLET IGJEN: Karsten Warholm (27) vant og senket sin egen rekord på Bislett fra 46,70 til 46,52. Vis mer





Warholm sesongåpnet med seier og 46,52 på Bislett 15. juni – historiens fjerde raskeste løp fjerde raskeste løp Warholms 46,52 er fjerde beste tid på øvelsen noen gang etter egen verdensrekord på 45,94 (i 2021), Rai Benjamins 46,17 (i 2021) og Alison dos Santos’ 46,29 (i 2022).på 400 meter hekk. Søndag venter Diamond League i Stockholm.

– Det bør kunne gå fort. Alisson Dos Santos (med 46,80) tok jo banerekorden min der i fjor..., sier Warholm til VG og lar setningen henge i luften.

MELLOM LØP: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes på trening på Vallhall.

Han vil prøve å ta den tilbake dersom forholdene er gode. Dimna-løperen var storfornøyd med løpet på Bislett, men det er én ting han har jobbet spesielt med i ettertid.

– De første åtte-ni hekkene springer jeg så godt som feilfritt, men inn på hekk ti taper jeg mye tid, sier Warholm.

Fakta Startfeltet i Stockholm Karsten Warholm (Norge): Verdensrekord på 45,94 – årsbeste på 46,52

Yasmani Copello (Tyrkia): Pers på 47,81 – årsbeste på 49,25

Oskar Edlund ( Sverige): Pers og årsbeste på 49,94

Wilfried Happio ( Frankrike): Pers på 47,41 – årsbeste på 48,13

Rasmus Mägi (Estland): Pers på 47,82

Kyron McMaster (De britiske Jomfruøyer): Pers på 47,08 – årsbeste på 48,57

Alessandro Sibilio (Italia): Pers på 47,93 – årsbeste på 48,23

Ludvy Vaillant (Frankrike): Pers på 48,26 – årsbeste på 48,50 NRK sender Diamond League fra Stockholm søndag. 400 meter hekk begynner kl. 19.31. Andre norske på start i Stockholm: Sondre Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse er påmeldt stavøvelsen, og skal prøve å utfordre verdensrekordholder Armand Duplantis på hjemmebane. Karoline Bjerkeli Grøvdal er påmeldt 5000 meter i Sverige. Vis mer

400 meter hekk består av ti hekker på 91,4 centimeter med 35 meters mellomrom. Fra den siste til mål, er det 40 meter. Warholm bruker 13 steg mellom de første ni hekkene, mens utfordringen er hva man gjør på den siste når melkesyren er skyhøy.

– Den siste hekken er nok der jeg har størst forbedringspotensial. Det visste jeg før også, men på Bislett var det veldig tydelig. Det ble en bra tid likevel, men det kunne blitt ekstremt bra om jeg ikke rotet det til der, sier Warholm og fortsetter:

– Den siste er vanskelig å løse helt perfekt. Jeg springer alltid 13 steg til og med hekk nummer ni, men kanskje gjelder det å prøve 13 eller 14 steg på den siste. Eller hvert fall ha et mer bevisst bytte til 15 steg, sier Warholm.

Gjenopplev Bislett-løpet her:

På Bislett sier han selv at han ble for trippende med 15 steg på siste-hekken. Samtidig påpeker han at det også var 15 steg som ble brukt da han satte verdensrekorden og tok OL-gull i Tokyo sommeren 2021.

– Du vant overlegent på en fantastisk Bislett-kveld, men plaget dette deg likevel den natten?

– Jeg lander veldig fort etter sånne prestasjoner nå. Før tenkte jeg mer. Jeg bruker ikke tid på å komme meg på bakken og være konstruktiv. Men jeg merker at VM er det store målet, og jeg ønsker å forbedre ting til å prestere der. Derfor er det som at det hjemsøker meg litt, når du ser du har gjort en sånn feil.

– Samtidig er det konge å springe så fort tross en sånn feil. Men du må likevel springe ni hekker like fort, så jeg kan ikke bare fokusere på den siste hekken. Men vi trener på det: Å finne den perfekte måten å løse siste hekk på.

LANGE DAGER: Karsten Warholms treningsøkter varer i mange timer.

Han varsler at det blir en endring i Stockholm.

– Om det blir enten å prøve 13 steg hele veien inn, eller spurte enda mer kraftig med 15 steg slik at man ikke blir trippende så mye. På Bislett trippet jeg veldig, og det taper man enormt med fart på, sier Warholm.

Trener Leif Olav Alnes sier Bislett-løpet først og fremst var fantastisk, men at «jakten på null er spennende».

– Vi må hele tiden se etter ting å forbedre. Du kan gå 13 steg hele veien. Eller prøve 14 på den siste. Da kommer du på sølvfoten sølvfotenmå satse med den svakeste foten over siste hekk. som vi kaller det, men det er ikke så farlig om man er litt i ubalanse på den siste fordi du bare skal løpe til mål.