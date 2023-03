NFF drømmer om hjemme-EM – avgjørelsen tas 4. april

Tildelingen av fotball-EM for kvinner i 2025 skjer 4. april, dagen før Uefa-kongressen i Lisboa.

De norske fotballkvinnene får 4. april svar på om de får oppfylt drømmen om å spille EM på hjemmebane. Foto: Terje Pedersen / NTB

08.03.2023 15:05

Det får NTB opplyst fra Norges Fotballforbund. Norge søker sammen med Danmark, Finland og Sverige om å få arrangere EM på nordisk gress om to år.

I tillegg har Det europeiske fotballforbundet (Uefa) fått søknader fra Frankrike, Sveits og Polen. Utpekingen av VM-vert skulle egentlig blitt gjort i slutten av januar, men ble utsatt til starten av april.

Norges Fotballforbund og samarbeidspartnerne finpusser fortsatt på EM-søknaden. Tanken er at Oslo og Trondheim blir norske kampbyer dersom mesterskapet blir tildelt Norden.

– Det ville vært vanvittig stort. Jeg tror vi har stor konkurranse fra Sveits, så det er langt fra sikkert at vi får det. Men det ville vært helt fantastisk, sier fotballpresident Lise Klaveness til NTB.

Hun peker på viktigheten at det nordiske samarbeidet, og at Per Ravn Omdal, Karen Espelund og andre ildsjeler har gjort en stor innsats for kvinnefotballen.

– Uten dem ville fotball kanskje ikke vært den største idretten for jenter engang. De hadde fortjent det, Norge hadde fortjent det, og Norden hadde fortjent det. Men vi har veldig tøff konkurranse fra Sveits, sier fotballpresidenten.

Klaveness peker på at stadioner og infrastruktur allerede er bygget som fordeler med den nordiske søknaden. Hun mener at et mesterskap på hjemmebane ville betydd mye for rekrutteringen til norsk kvinnefotball.

– Og om vi får det (EM), må vi bruke det ikke bare til å ha et mesterskap, men til å mobilisere videre og kanskje finne ny innsikt og kunnskap om hvordan vi kan integrere innvandrerjenter. For det er en nøkkel vi ikke har funnet. Det ville vært dødskult å finne den.