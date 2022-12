Rørt etter semifinale-billett: - Jeg vet hvor mye det betyr. Endelig klarte vi det

Er klare for semifinale etter ellevill femmålsseier mot Molde.

BARE SMIL: Kari Aalvik Grimsbø og Caroline Aar Jacobsen feirer seieren sammen.

7. des. 2022 21:30 Sist oppdatert nå nettopp

Byåsen - Molde 31 - 26 (15 - 11): - Jeg er så stolt av jentene! Jeg ble ordentlig rørt da jeg skjønte at dette kom til å gå veien.

Det sier Byåsen-trener Kari Aalvik Grimsbø til Adresseavisen like etter kampslutt mot Molde. Byåsen leverte en strålende, men uforventet seier mot serietoeren. Det betyr at trønderne er klare for semifinale i cupen i februar.