Aleksander Aamodt Kilde: – Skal ikke si noe mamma ikke vil høre

SOGNSVANN (VG) Han fyller snart 31 år og har ingen planer om å gi seg som alpinist med det første, men Aleksander Aamodt Kilde har gjort seg noen tanker om livet etter idretten.

STJERNEPAR: Tidenes kvinnelige alpinist Mikaela Shiffrin (t.v.) og Aleksander Aamodt Kilde smiler til kameraene på en galla i New York tidligere i år. Vis mer

Publisert: 02.09.2023 22:17

Det forteller han VG som møter ham utenfor Olympiatoppens hovedkvarter på Sognsvann i Oslo, hvor Norges beste utforutøver nettopp har fullført alpinlandslagets årlige Iron Man-challenge Iron Man-challengeAlpinistenes Ironman-test ble opprinnelig utviklet våren 2002. Testen består i alt av åtte øvelser: 3000 meter, hexagonal obstacle (spenst), maks knebøy, submaksimal knebøy (1,2 x kroppsvekt kvinner og 1,5 x for menn), maks benkpress, chins (hangups), brutal benk (situps) og 90 sekunder kassehopp. Utfra prestasjonene ender man opp med en poengsum..

– Akkurat nå lever jeg drømmen som alpinist og håper dette varer så lenge som mulig, sier han til VG.

Kilde kan se tilbake på et vilt år både sportslig og utenomsportslig. Han forsvarte utforkulen, vant i Kitzbühel, slapp egen dokumentar på Viaplay og var kun én hundredel unna VM-gull i super-G.

– Hvis jeg skal se tilbake syv-åtte år, så er det dette jeg har drømt om. Å leve livet som alpinist og kjempe om seiere uke inn og uke ut.

– Vi får se hvor mange år jeg holder på, men så lenge det er så gøy som nå vil jeg fortsette, forteller Kilde – samtidig som han innrømmer at han har ofret livet etter idretten noen tanker.

– Hva gjør at du en dag legger opp? Er det kroppen eller motivasjonen som stopper først?

– Det er nok en god miks mellom kropp, sjel og motivasjon tenker jeg. Motivasjonen kommer definitivt til å spille en rolle. Man blir kanskje sulten på det andre som er i livet etter hvert også.

– Hva er du sulten på?

– Det er jo det å kanskje stifte familie en gang og gjøre litt andre ting. Kanskje slippe å måtte trene to ganger om dagen, sier han og ler.

I sommer overrasket Kilde da han sammen med Shiffrin dukket opp på den årlige sportsfesten «Players’ Night Out» i USA:

– Men en dag er det over: Er du en fyr som slår seg til ro et sted, eller kommer du også da til å tidvis fyke rundt fra land til land?

– Det blir nok reising da også tenker jeg. Alpint er en stor idrett i europa, og spesielt Østerrike, Italia og Sveits. Så det blir sikkert noen oppdrag internasjonalt.

– Og så har jeg en i USA jeg må ta litt hånd om også, så det blir nok litt reising bort dit også.

– For du kunne tenke deg en tilværelse i USA også?

– Ja, jeg trives veldig godt der borte. Nå skal jeg ikke si noe som mamma ikke vil høre, men for min del så har jeg det utrolig bra i Norge, men jeg er fleksibel når det kommer til det å tilbringe tid med Mikaela. For det digger jeg. Så vi får se hva det blir til etter hvert.

Sett denne? Shiffrin snakker på langt nær flytende norsk, men imponerte i forrige intervju med VG:

Selv har Mikaela Shiffrin sagt at hun er stor fan av Norge:

– Jeg elsker følelsen av å være i dette landet. Alle er så snille og spesielt her på Kvitfjell får jeg en veldig god følelse. Det er vel femte eller sjette gang jeg er i Norge, sa hun til VG i mars.

– Jeg kan se for meg å bruke mye tid her i Norge. Hvis jeg måtte være et annet sted enn hjemme så ville jeg vært veldig komfortabel her. Det ville vært en fin situasjon å kunne dele tiden min mellom å være hjemme i USA og å være her i Norge.