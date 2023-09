Halep nekter å godta fire års utestengelse for brudd på dopingreglene: – Jeg er sjokkert og skuffet

Simona Halep (31) utestenges i fire år etter å ha testet positivt for doping.

UTESTENGES: Simona Halep, her i US Open.







Publisert: 12.09.2023 17:07 Oppdatert: 12.09.2023 18:20

Det opplyser Tennisens integritetsbyrå (Itia).

Rumeneren har brutt antidopingregelverket to ganger og utestenges i fire år.

31-åringen testet positivt på det forbudte stoffet roxadustat under US Open i fjor. Hun har vært midlertidig utestengt siden den gang. Senere ble Halep også siktet for uregelmessigheter i hennes biologiske pass, skriver NTB.

Fakta Fakta om Simona Halep Dette er tennisspilleren Simona Halep: Alder: 31 år (født 27. september 1991)

Nasjonalitet: Rumensk

Trener: Patrick Mouratoglou

Verdensranking: 113.-plass (var nummer 1 i 64 uker i årene 2017 til 2019)

Proff siden: 2006

Premiepenger innspilt: 428 millioner kroner

Seirer/tap på WTA-touren: 579/238 (seiersprosent 70,9)

WTA-titler: 24

Grand Slam-resultater: Vinner i Roland-Garros (2018), vinner i Wimbledon (2019), finalist i Australian Open (2018), semifinalist i US Open (2015)

Aktuell: Ble tirsdag utestengt i fire år som følge av to brudd på de internasjonale dopingreglene. Kilde: NTB Vis mer

Halep godtar ikke utestengelsen.

– Jeg nekter å godta avgjørelsen hvor jeg blir utestengt i fire år. Jeg er sjokkert og skuffet over utfallet, skriver den rumenske tennisspilleren på X.

Hun skriver videre at hun har tatt over 200 dopingprøver uten å ha testet positivt før den positive testen i 2022.

– Jeg tror på en ren sport. Før hard court-sesongen i 2022 endret jeg kosttilskuddene jeg tok. Ingen av ingrediensene i de nye kosttilskuddene var på dopinglisten, selv om vi nå vet at én av dem inneholdt roxadustat. Jeg har blitt testet nesten ukentlig i 2023 og alle har vært negative.

– Jeg er veldig takknemlig for all støtte jeg har fått, og jeg kommer til å anke avgjørelsen til CAS, avslutter Halep.

Roxadustat er et stoff som brukes til behandling av anemi anemiAnemi er en sykdom som gjør at man har for få friske røde blodceller i kroppen. Ofte blir det kalt blodmangel., men det er på WADAs liste over forbudte stoffer da det regnes som et bloddopingmiddel, som øker produksjonen av røde blodlegemer, skriver Itia på deres nettside.

– Etter en kompleks og streng høringsprosess ønsker vi konklusjonen fra den uavhengige nemnda velkommen. Bevismengden både i roxadustat- og ABP-prosedyren var betydelig, uttaler Itia-direktør Karen Moorhouse.

Halep er en av de aller største stjernene på kvinnesiden. Bare Serena Williams og Venus Williams har tjent inn mer penger på WTA-touren. Halep vant French Open i 2018 og Wimbledon i 2019. Hun kom også til finalen i Australian Open i 2018, men tapte for danske Caroline Wozniacki.

Rumeneren var rangert som verdens beste kvinnelige spiller i totalt 64 uker mellom 2017 og 2019.

Haleps høring er blitt utsatt flere ganger, noe hun selv har vært kritisk til.

– De ødelegger ikke bare ryktet mitt, men også yrkeskarrieren min, og jeg har ikke engang nevnt de psykiske konsekvensene, skrev Halep på Twitter i mai.