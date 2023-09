Hovland spiller sammen med svensk komet

Viktor Hovland (26) og svenske Ludvig Åberg (23) går ut sammen i Ryder Cup fredag.

Publisert: 28.09.2023 16:52 | Oppdatert: 28.09.2023 17:26

Hovland og Åberg går ut 07.50 fredag morgen. De skal møte Max Homa og The Open-vinner Brian Harman fra USA. Hovland vant FedEx-sluttspillet for en måned siden, det betyr at han var den beste gjennom hele PGA-sesongen. Åberg har fått sitt store gjennombrudd dette året.

Viktor Hovland er rangert som nummer fire i verden. Åberg nummer 80.

De øvrige tre matchene fredag morgen:

07.35: Jon Rahm/Tyrrell Hatton, Europa-Scottie Scheffler/Sam Burns, USA.

08.05: Shane Lowry/Sepp Straka, Europa-Rickie Fowler/Collin Morikawa, USA.

08.20: Rory McIlroy/Tommy Fleetwood, Europa-Xander Schauffele/Patrick Cantlay, USA.

Fakta Slik spilles Ryder Cup i Roma Fredag: To runder, Foursome og Fourball. Spiller om totalt åtte poeng. Lørdag: .To runder. Foursome og Fourball. Spiller om totalt åtte poeng. Søndag: En runde med singlematcher. Spiller om totalt 12 poeng. Ryder Cup sendes på Viaplay, se hele sendeskjemaet her. Slik er reglene: Ryder Cup spilles over tre dager der Team USA møter Team Europa. Det spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og 12 singlematcher. I alle kampene spilles om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort 14–14, beholder regjerende mester USA trofeet. Foursome: Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Fourball: Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Singlespill: To spillere spiller mot hverandre. Spilleren med lavest score vinner hullet, dersom spillerne bruker samme antall slag, får de et halvt poeng hver. Første spiller til 9,5 poeng vinner kampen. Vis mer

Luke Donald er lagkaptein for Europa-laget og har bestemt at nordmannen og svensken skal gå sammen. Året Ryder Cup er Hovlands andre.

På torsdagens treningsrunde så det ut til at nordmannen er i fin form før fredagens åpning: