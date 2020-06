Lorentzen vraker lukrativt profftilbud – blir i Norge

Onsdag kveld ble det klart at skøyteløper Håvard Lorentzen (27) takker nei til profftilbudet fra Nederland. Bergenseren blir dermed i Norge.

Håvard Lorentzen (27) blir i Norge. Fredrik VARFJELL

I forrige uke ble det kjent at Håvard Lorentzen fikk et kontraktstilbud på to år fra det nederlandske profflaget Team Reggeborgh.

Lorentzen ga da uttrykk for at det gikk mot et skifte, og la ikke skjul på at kontraktsforslaget fra det nederlandske profflaget var godt betalt.

Men nå har bergenseren ombestemt seg.

Går ikke etter økonomi

Ifølge Lorentzen selv var samarbeidet med trener Jeremy Wotherspoon avgjørende for at han ikke valgte å takke ja til tilbudet fra Nederland.

– Jeg blir værende i Norge. Det har vært mye frem og tilbake. Men så lenge Jeremy (Wotherspoon, trener) er her, har jeg funnet ut at det er best å være i Norge, sier Håvard Lorentzen til VG.

Han forteller til avisen at han ikke har fått et ekstra økonomisk tilbud av skøyteforbundet etter at han valgte å bli i Norge.

– Det er ingen tvil om at jeg ville fått det økonomisk bedre i Nederland. Men jeg har ikke fått noen ekstra økonomisk pakke av forbundet. Det er helt likt for meg og de andre løperne, sier OL-vinneren på 500 meter fra 2018.

Forbundet er fornøyd

I en pressemelding fra Norges Skøyteforbund uttrykker generalsekretær Håkon Dahl sin glede over at Lorentzen ikke valgte profflivet i Nederland.

– Vi er veldig glade for at Håvard fortsetter på det norske forbundslaget. Han er en viktig del av laget både sportslig og sosialt. Vi skjønner at tilbudet fra Nederland var både smigrende og fristende, men ser det som veldig positivt at han likevel velger det norske landslaget, sier generalsekretær Håkon Dahl i pressemeldingen.

Ifølge generalsekretær Dahl stod Lorentzen over den pågående landslagssamlingen i Oslo for å tenke over avgjørelsen. Lorentzen skal returnere på neste samling i starten av juli.