HAMAR: Pavel Kulizjnikov, Kjeld Nuis, Laurent Dubreuil, Tatsuya Shinhama, Kai Verbij.

Listen over navn som er foran Håvard Holmefjord Lorentzen i verdenscupen på enten 500 meter eller 1000 meter er lang.

På 1000 meter er han på 6.-plass sammenlagt, mens på 500 meter er han så langt nede som på 18.-plass før skøyte-VM starter. Der skal han gå hver distanse to ganger.

Ikke en eneste pallplass i A-divisjonen er det blitt denne sesongen. Det er uvant kost for OL-vinneren fra Pyeongchang og VM-vinneren på sprint i 2018.

– Resultatene har vært dritdårlige, rett og slett, sier han like før det som har vært sesongens store mål: VM på hjemmebane.

– Det har vært det store målet. Så har ikke sesongen gått helt som planlagt underveis.

Endelig skadefri

Mye av sesongen ble spolert på grunn av en vond hofte han ikke tok nok hensyn til.

– Jeg kunne ikke gå ordentlig på skøyter i høst, og teknikken var dårlig, oppsummerer han kort og greit.

Nå kjenner han endelig ingenting til det som har plaget ham. Medisinen har vært god gammeldags hvile.

– Nå merker jeg at det begynner å flyte bedre på isen for hver økt jeg går egentlig. Det blir spennende å gå i helgen, og jeg gleder meg veldig til det.

Ikke bare å ta medalje

En liten opptur fikk han også i VM enkeltdistanser i Salt Lake City to uker før mesterskapet på Hamar. 4.-plassen på 1000 meter var hans beste løp for sesongen, men likevel var det surt.

– Det er flott å være nær, men det er samtidig kjipt å være så nær, sier han og smiler.

For at det siste løpet han gikk før VM på Hamar var såpass bra, gir grobunn for optimisme. Likevel slet han fortsatt på 500 meter, hvor han havnet på 15. plass.

– Det var bedring, men jeg var likevel litt skuffet over løpene. Jeg hadde håpet på litt bedre. 500 meteren var ikke noe særlig. Sammenlagt var jeg vel nummer syv, kanskje. Selv om jeg gikk bra, så er det mange som går fort om dagen.

Skøytesprint for menn har knapt noen gang sett en jevnere konkurranse enn det som skal skje på Hamar fredag og lørdag. Minst 10 mann kjemper om de gjeveste plassene, mener Lorentzen.

– Så det er ikke bare å stille opp og ta de medaljene.