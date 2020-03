Den omfattende endringen skulle revolusjonere sporten. Nå snur koronakrisen alt på hodet.

Formel 1-sporten har fått en enorm oppblomstring etter den populære Netflix-serien «Drive to Survive», som tar for seg sirkuset i verdens mest populære motorsport.

Likevel er det flere som mener at spenningen har forsvunnet de siste årene på grunn av den voldsomme økonomiske fordelen hos de største lagene. Mercedes og Red Bull har alene stått for de ni siste verdensmestertitlene.

Derfor var det planlagt å ta grep allerede neste år for å gjøre sporten enda mer attraktiv for publikum. På grunn av koronaviruset har man derimot besluttet å utsette regelendringen til 2022.

– Det er den mest positive endringen som er foreslått i Formel 1-sportens historie. Da er det dumt at regelendringen utsettes når interessen omtrent er høyere enn noen gang, sier Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator for Viasat og sportssjef i Norges Bilsportforbund.

BENOIT TESSIER / REUTERS

Slik skal sporten revolusjoneres

De radikale endringene består hovedsakelig av to ting:

Bilene må benytte seg av mindre vinger. Det gjør det lettere for førerne å kjøre forbi hverandre, noe som igjen skaper jevnere og mer spennende løp.

Ingen lag kan bruke mer enn 175 millioner dollar per år. Formålet er at det skal bli mindre forskjell mellom de fattige og rike lagene. Mercedes og Lewis Hamilton, som har vunnet VM-tittelen de tre siste årene, bruker i dag omtrent det dobbelte beløpet i året.

Gulbrandsen mener man nå retter opp en gedigen tabbe som ble begått i 2017. Da mente lederne av Formel 1 at man måtte gjøre bilene raskere, for å slå banerekorder som hadde stått i årevis. Lagene fikk tillatelse til å bygge raskere biler, men det gjorde det vanskeligere å kjøre forbi hverandre. Det førte til at mange løp ble svært forutsigbare.

– Det har vært mange gode løp siden 2017 også, men det har stort sett vært på grunn av dårlige værforhold eller dramatiske kræsjer. Disse nye reglene vil gjøre at bilene kjører saktere, men det bekymrer meg ikke. Løpene vil bli dødsbra, sier kommentatoren.

Ketil Blom Haugstulen

Tror Haugers Formel 1-drøm utsettes

I Norge har man et av verdens største motorsporttalenter. 17-åringen Dennis Hauger er en del av Red Bull-laget og er spådd en lysende karriere på den største scenen.

– Formel 1 er verdens trangeste nåløye når det gjelder idrett og arbeidsplass. Dennis har ambisjoner om å nå dit, sa faren Tom Erik Hauger til Aftenposten i desember.

Foreløpig kjører den norske unggutten på nivå tre, men kunne allerede i 2021 blitt den første nordmannen til å kjøre Formel 1, ifølge Gulbrandsen. Nå må trolig den drømmen utsettes.

– Problemet nå er at vi vet ingenting om fortsettelsen. Vi vet ikke når sesongen kommer til å starte. I verste fall må vi sette en strek over 2020-sesongen, sier kommentatoren.

Gulbrandsen presiserer at det i utgangspunktet var optimistisk å håpe på at Hauger skulle få kjøre Formel 1 neste år. Nå håper han på en historisk 2022-sesong sett med norske øyne.

– Nå får man de nye regelendringene og rekordinteresse gjennom Netflix-serien. Det at man i tillegg kan få en nordmann inn i sporten, vil skyte interessen til værs, sier han.

15. mars skulle i utgangspunktet startskuddet gått for årets Formel 1-sesong. Nå er det usikkert når sesongen kan begynne.