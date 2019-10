Grøvdal gir opp hindersatsingen – kan bli neste medlem i «Team Ingebrigtsen»

I et intervju med VG forteller Karoline Bjerkeli Grøvdal, som nå er på jakt etter ny trener, at hun trolig kommer til å kontakte Gjert Ingebrigtsen. Isfjorden-jenta har vært på flere treningsleirer med brødrene Ingebrigtsen, og kjenner derfor godt til hvordan «Team Ingebrigtsen» trener. De var seinest sammen på høydeopphold i sveitsiske St. Moritz for en måned siden i forbindelse med oppkjøringen til VM i Qatar.

– Jeg digger Gjert og har et godt forhold til ham. Vi treffer hverandre ofte og de driver profesjonelt med toppidrett. Jeg kan ikke spekulere og har ikke tatt kontakt. Men det er et kjempegodt alternativ, sier Grøvdal til VG.