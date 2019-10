Finaledrømmen knust: Sola hodestups ut av cupen

Flint Tønsberg – Sola 30–26 (14–13)

Etter syv strake tap ligaen, skulle oppturen for Solas jenter komme i NM-kvartfinalen mot 1.-divisjonslaget Flint Tønsberg.

Med ny trener i Joar Gjerde på sidelinjen ble det ble i stedet en enorm nedtur, og Sola tapte 30–26 i Tønsberg.

Flytrøbbel

Motgangen startet allerede før kampstart, da flytrøbbel sørget for at Sola ankom mye senere til Vestfold enn først planlagt.

Dermed ble kampen utsatt med 20 minutter, og det så ut som det preget bortelaget innledningsvis.

Etter seks minutter var Flint allerede tre mål foran. Sola fikk i gang spillet mer etter hvert, og etter halvspilt førsteomgang var de for første gang i ledelsen.

Lagene byttet på å lede inn til pause, da stillingen var 14–13 til Flint.

Vil seg ikke for Sola

For at Sola skulle rekke sitt planlagte fly hjem til Rogaland, ble pausen kortet ned – noe det virket som var en fordel for vertene.

Flint kjørte på, og med et kvarter igjen hadde de opparbeidet seg en 5-målsledelse.

Sola prøvde å slå tilbake, men lå stadig flere mål bak – samtidig som tiden tikket ut.

Til slutt vant Flint 30–26, og tok seg fortjent videre til NM-semifinalen.

For Sola fortsetter altså motgangen. På søndag venter en tøff bortekamp i serien når de gulkledde reiser til Molde.

Kampfakta:

Flint Tønsberg – Sola 30–26 (14–13)

NM Kvinner, kvartfinale

Tønsberghallen

Sola: Kimberley Ewanovich-Bleivik – Sofie Svarrer Hansen, Oda Aasheim 3, Malin Holta 8, Mina Mjærum, Frøydis Seierstad Wiik, Alicja Lucyna Zacharska 5, Mette Brandt Nielsen 1, Kristina Sirum Novak 5, Martha Barka 2, Hege Holgersen Danielsen, Camilla Herrem 2

Toppscorer Flint: Mari Finstad Bergum åtte mål

Dommere: Ismet Kvakic og Tommy Andre Eriksen

Utvisninger: Flint 3 x 2. min, Sola 5 x 2. min