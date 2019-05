Ruud med oppsiktsvekkende seier da det klikket for motstanderen

Kyrgios mistet hodet og kastet en stol inn på banen i tredje sett. Dermed fikk han ikke fortsette kampen.

Seieren over Kyrgios, som i 2016 var ranket som nummer 13 og som nå er nummer 36 på verdensrankingen, gjør at nordmannen møter Juan Martin del Potro i fjerde runde.

Den kampen spilles høyst sannsynlig senere torsdag.

Og om Kyrgios var en antatt tøff motstander å bryne seg på for Ruud, er Del Potro enda et hakk opp for nordmannen. Del Potro har vunnet 22 titler i karrieren, derav én US Open-seier (i 2009 over Roger Federer i finalen).

I tillegg har han tapt én US Open-finale (i 2018, for Novak Djokovic) og har et sølv fra Rio de Janeiro-OL i 2016 (tap i finalen for Andy Murray). Del Potro er ranket som nummer ni i verden og var nummer tre i august 2018.

Skjermdump Viasport

It’s was very confusing, but looked like Kyrgios got disqualified after a 4th code violation. Got a game penalty seconds before. — José Morgado (@josemorgado) May 16, 2019

Kjempeåpning av Ruud

Ruud spilte meget godt i åpningen. Han lå under 0–30 i det første settet, men snudde og vant i egen serve.

Så brøt nordmannen da Kyrgios servet. Igjen ledet australieren 30-0, og nok en gang viste Ruud muskler. 20-åringen snudde igjen og tok ledelsen 2–0. Og da Ruud vant fire av fire baller med egen serve og gikk opp til 3-0, begynte Kyrgios å slå ballen mellom beina og serve med underarmsserver.

Andrew Medichini / TT NYHETSBYRÅN

I tillegg klaget han mye på dommerne i pausene og virket tidvis uinteressert på grusen i Roma.

Etter at de tok hvert sitt game til 5-3, vant Ruud i egen serve og tok det første settet 6–3.

I det andre settet ble det jevnere. Ruud viste krefter igjen og brøt i det syvende gamet til 4-3-ledelse.

I den perioden våknet Kyrgios fra dvalen og begynte å showe mye ute på banen. Settet måtte avgjøres i tiebreak. Der var Kyrgios best med 7–5. Han feiret med å kaste vannflasker opp til publikum.

