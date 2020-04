Oilers’ poengkonge klar for ny klubb

Zajac har den siste tiden vært sterkt ryktet til SHL-klubben Oskarshamn, og tirsdag ettermiddag bekreftet den svenske klubben overgangen.

Zajac spilte for Oskarshamn i 2018/19-sesongen, og sto for imponerende 33 målpoeng på 64 kamper da laget rykket opp fra nivå to. Han plukket flest poeng av backene i Allsvenskan, men fikk likevel ikke fornyet kontrakten. Nå er han klar for en retur til gamleklubben.

Etter 58 poeng på 44 kamper for Oilers forrige sesong var det ingen overraskelse at klubber fra større ligaer sperret opp øynene for kanadieren.

– Han har hatt en utrolig sterk sesong i Norge og er mer moden for spill i SHL. At han har vært her før ser jeg på som et stort pluss. Han kjenner plassen og vet hva vi står for, sier sportsdirektør Thomas Fröberg til Oskarshamns nettsted.

Zajac har signert en ettårskontrakt med svenskene.