Idrettsrådet «har satt seg selv i et merkelig lys ved å støtte et konsertarrangement på bekostning av et idrettsarrangement.», skriver nestleder Are Bergquist i Freidig fotball i leserbrevet «Hvem er idrettsrådet egentlig til for?».

Freidig er arrangør av Skandia Cup, som spilles på Ladesletta hver sommer, og i forrige uke behandlet formannskapet i Trondheim en søknad fra Trondheim Stage om å få bruke området til en storkonsert 12. juni neste år.