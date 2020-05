Mike Tyson kan gjøre sensasjonelt comeback: – Han har farten og kraften til en 21-åring, sier treneren

Flere lot seg imponere da Mike Tyson la ut en video på sosiale medier av seg selv som sparret. Til tross for at han har rukket å bli 53 år, besitter «The baddest man on the planet» tilsynelatende fortsatt kraften og hurtigheten han ble kjent for.

Nå skriver flere aviser at Tyson kan gjøre comeback i bokseringen, trolig i form av en veldedighetskamp.

Ifølge den australske avisen The Sydney Morning Herald skal bokselegenden ha blitt tilbudt 1 million dollar (10,2 millioner kroner) for en kamp mot enten Sonny Bill Williams (34), Paul Gallen (38) eller Barry Hall (43).

– Vil havne på likhuset

Den tidligere australske proffbokseren Jeff Fenech (55), som er en god venn av Tyson, har derimot liten tro på at det vil skje. Fenech tror Tyson kunne fått 20 millioner dollar om han hadde bokset i Saudi-Arabia.

– Hvis han slår Williams eller Gallen, må han stå ansvarlig for uaktsomt drap. Du kan se hva han gjør med putene, og forestill deg at Mike slår én av disse guttene med en uppercut. Da vil de mest sannsynlig havne på likhuset den neste dagen, sier Fenech til The Sydney Morning Herald.

Williams, Gallen og Hall er blitt proffboksere i godt voksen alder under og etter tidligere karrierer innen rugby og australsk fotball.

MARLENE KARAS / AP

– Positiv til veldedighetskamp

Fenech virker derimot sikker på at Tyson kommer til å returnere til bokseringen, men da i form av et veldedighetsarrangement.

– Mike har ikke lyst til å skade noen og ingen vil skade Mike. Han er 53 år gammel, og ønsker ikke å bli slått i hodet. Han er derimot positiv til en oppvisning for veldedighetens skyld, sier Fenech.

Gallen, som står med ni seire og én uavgjort siden boksedebuten i 2014, tar heller ikke på lett en eventuell kamp, uavhengig om at det er for veldedighet eller ei.

STEVE MARCUS / X00642

– Du må huske at Mike Tyson er Mike Tyson. Han har ikke en av-knapp eller veldigedighetsknapp. Vi har alle sett hva han har gjort mot folk i ringen før, og den mentaliteten kommer ikke til å forandre seg, sier Gallen til Wide World of Sport.

– Farten og kraften til en 21-åring

Rafael Cordeiro, boksetreneren som sparrer med Tyson på den virale videoen, sier til ESPN at han har jobbet med Tyson i tre uker. Øktene varer mellom 60 og 90 minutter. Tyson trener også kondisjon med en annen trener.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle forvente. Han har ikke slått votter på nesten ti år, så jeg forventet ikke å se en fyr med samme hurtighet og kraft som gutter på 21–22 år, sier Cordeiro til ESPN.

Han tror Tyson kan gjøre comeback som bokser om et halvt år.

– Jeg vet ikke om han vil, men jeg kan si at om han ønsker å gjøre noe i fremtiden, vil vi være hundre prosent klare for det, slår Cordeiro fast.

JACK SMITH / AP

Ny kamp mot Holyfield?

Cordeira drømmer om et tredje oppgjør mellom Tyson og Evander Holyfield (57), noe som ikke virker helt usannsynlig etter at Holyfield selv varslet at han gjør comeback i veldedighetssammenheng på Twitter onsdag.

Tyson har vært sentral i en rekke kontroverser opp gjennom årene. Han huskes kanskje best for å ha blitt diskvalifisert i tittelkampen mellom dem i 1997 da han bet av en del av øret til Holyfield.

I 1992 ble han dømt for voldtekt. Tyson ble prøveløslatt etter tre år i fengsel.