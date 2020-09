Byåsen sesongåpnet med seier

Fjorårets serietreer Byåsen vant borte mot Oppsal.

Atle Johansen og Byåsen fikk en god sesongstart. Christine Schefte

15 minutter siden

Oppsal-Byåsen 21–26

Byåsen gikk rett i strupen på Oppsal og opparbeidet seg en tidlig ledelse, men Oslo-laget ville ikke la seg slå uten en ordentlig krig. Kampen var lenge jevn, og hadde det ikke vært for flere klasseredninger av Lipman kunne det sett verre ut for Byåsen.

Nederlenderen sto som en vegg for Byåsen i fjor og fulgte opp med en sterk prestasjon i Oslo.

Offensivt lugget det tidvis mer for Byåsen. Ungjenta Andrea Holm Aune leverte en sterk kamp på vingen, det gjorde også Anna Huse. Aune ble toppscorer for Byåsen sammen med Julie Jacobsen med sju mål, mens Huse bidro med tre scoringer i tillegg til at hun sikret Byåsen flere straffekast.

