Petersen ble historisk med seier på Øvrevoll: – En fantastisk dag for meg

Niels Petersen er Skandinavias beste galopptrener. Søndag vant stallhesten Whispering Ocean Norsk Derby på Øvrevoll.

Galopptrener Niels Petersen (t.v.) sikret seg sin sjuende triumf i Norsk Derby på Øvrevoll søndag. Jockey Carlos Lopez (t.h.) red favoritten Whispering Ocean til en enkel seier. Eirik Stenhaug / Equus

Petersen fikk med det sin seier nummer sju i det legendariske oppgjøret. Det gjør at han er mestvinnende i løpets historie.

Niels Petersen er dansk, men har bodd i Norge i minst to tiår. Under de siste sesongene har fremgangen vært enorm, Petersen testet også stalldrift i Frankrike, men er tilbake i Norge.

Stor dag

Stevnet var preget av koronatiltak, og kun 200 tilskuere fikk oppleve Derbyoppgjøret fra sidelinjen.

Med andre ord en hattefattig dag på hestesportens Formel 1-arena i Norge. Det betydde intet for Niels Petersen som vant hele fire løp totalt. Og ikke minst toppoppgjøret Norsk Derby.

– En fantastisk dag for meg, kommenterte Petersen til Equus i etterkant.

Med seieren er han forbi Øvrevolls stortrener Wido Neuroth i antallet derbyvinnere. Den siste står fortsatt med seks stykker.

Store penger

Førstepremien i Derby var på 575 000 kroner. Vibeke Nagel Erichsen, en av eierne, sa følgende:

– En stor dag for oss alle, jeg er helt svimmel.

Trønderen Kolbjørn Selmer kommenterte også:

– Historien rundt Whispering Ocean startet med Niels Petersen. Han tok kontakt for noen år siden, og spurte om vi ville være med på et løp med eie av hester. Under reisen har vi vunnet ett Derby i Sverge og to i Norge. Nå er jeg glad og skal feire på trønders vis, lovet Selmer.

– Det er teamet på stallen som fortjener all ære. Uten hardt arbeid og stor interesse, ville jeg ikke stått øverst på seierspallen i dag, avrundet Niels Petersen, søndagens gigant på Øvrevoll.

