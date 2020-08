NM-drama på sykkel: Feiret seier for tidlig – ble dømt bak i mål

Fellesstarten i sykkel-NM for kvinner ble et målfoto-oppgjør. Mie Bjørndal Ottestad vant etter at Vibeke Lystad trodde hun hadde tatt tittelen.

Vibeke Lystad (til høyre) trodde hun vant fellesstarten i sykkel-NM for kvinner, men ble slått på målstreken av Mie Bjørndal Ottestad. Skjermdump TV2 / NTB scanpix

NTB

16 minutter siden

Det ble en høydramatisk avslutning på kvinnenes NM-fellesstart over 112 kilometer søndag, skriver TV 2.

Lystad så ut til å tro at hun hadde avgjort til sin fordel og løftet armen i været og jublet for seier kort før målstreken.

Opp på siden og også forbi suste Bjørndal Ottestad (Asker CK). Sistnevnte avgjorde med bare 9/1000 sekund.

– Det var helt greit. Jeg trodde kanskje at jeg vant og jublet, men så kom Mie akkurat på målstreken. Da tenkte jeg «ja ja, jeg får juble for sølv». Jeg er fornøyd. Mie kjørte veldig sterkt i dag, så det var fortjent. Det er fint med sølv, så jeg kjører med et smil hjemover, sier Lystad til TV 2.