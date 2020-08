Northug erkjenner at han trenger hjelp: – Har fornektet det og levd et liv på siden

Petter Northug innrømmer at han sliter med et alvorlig rusproblem, men avviser at han hadde ruset seg da han ble stoppet for råkjøring i forrige uke.

Petter Northug tok seg tid til å svare på spørsmål da han møtte pressen fredag. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

21. aug. 2020 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

Det var sist fredag at den tidligere skistjernen fortalte på sin Instagram-konto at han ble stoppet av politiet i en fartskontroll kvelden før og at det ble funnet en mindre mengde narkotika – kokain – hjemme hos ham.

Northug sa under fredagens pressekonferanse i Trondheim at funnet var på 10 gram.

Trønderen ble tatt for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen på E6 mellom Dal og Mogreina på Romerike, på vei hjem fra skiskole i Trysil.

Her kan du se pressekonferansen i opptak (Northug ankommer en halvtime ut i klippet):

Fest og narkotika

Dette er hovedtrekkene fra pressekonferansen:

Northug innrømmet at han har «et alvorlig rusproblem» og snakket om en periode med mye festing og narkotikabruk etter endt karriere.

Hevdet at han ikke hadde inntatt rusmidler før han ble tatt i fartskontroll.

Han trekker seg fra «alle oppdrag» for en periode.

Sa at tomrommet etter at skikarrieren tok slutt, drev ham til å søke spenning gjennom å bruke narkotika.

Fortalte at han filmet kjøreturen hjem fra Trysil med mobilen, og at han kjørte i over 200 kilometer i timen i 80-sonen.

Skal få hjelp av Olympiatoppen til å bli rusfri.

Petter Northugs møte med pressen varte i tre kvarter. Først leste han opp en forhåndsskrevet uttalelse, før han svarte på spørsmål fra hotellsalen.

Northug startet det hele med en erkjennelse:

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller, kombinert med periodevis hard festing.

Petter Northug erkjenner at han har et rusproblem. Mariann Dybdahl, Adresseavisen

– Har manglet struktur

– Jeg har skjult det for de nærmeste, sa Northug, som leste opp fra et ark.

– Det er blitt for mye. Jeg har manglet strukturen i hverdagen jeg hadde som utøver. Det er viktig for meg å si at jeg aldri har rørt dop eller narkotika som aktiv og har aldri hatt rusmidler i kroppen i skirenn.

Northug forklarte at han fikk problemet etter at han la opp som skiløper og prøvde kokain første gang i januar 2019. Han la til at han er glad for at han ble stoppet av politiet. Han skal inn i et behandlingsopplegg hos Olympiatoppen som involverer psykologer og medisinsk personell.

Les også Lest kommentaren? «Nå er det ikke artig lenger»

Om det som skjedde forrige uke, sa han følgende:

– Jeg var på fest på tirsdag til langt på natt onsdag, og der ble det inntatt alkohol og kokain. Onsdag kveld kjørte jeg til skiskole på Trysil.

Han hevder at han ikke tok kokain etter natt til onsdag og frem til han kjørte til og fra Trysil.

– Jeg kjørte i godt over 200 kilometer i timen i 80-sonen og var i tillegg dum nok til å filme det med mobiltelefonen. Jeg kunne skadet andre med bilkjøringen min. Det skremmer meg, den faren jeg utsatte andre for.

Politiet fant 40.000 kroner i bilen. Northug forklarte at det var en sum han hadde vekslet fra euro etter en ferietur til Spania. Etter at han ble stanset, dro politiet hjem til Northug.

Fakta Petter Northug Født: 6. januar 1986 (34 år) Tidligere langrennsløper fra Framverran i Mosvik i Trøndelag. La opp 12. desember 2018. Klubb: Strindheim OL-medaljer: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse VM-medaljer: 13 gull, 3 sølv Verdenscupen: 2 sammenlagtseirer og 38 enkeltseirer, 1 sammenlagtseier i Tour de Ski I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand Aktuelt: Northug erkjente fredag at han har et alvorlig rusproblem. Han er siktet for å ha råkjørt i ruspåvirket tilstand og for oppbevaring av kokain. Vis mer

Petter Northug under fredagens pressekonferanse i Trondheim. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Flaut og forkastelig

– Hjemme hos meg fant politiet kokain og sovemedisin. Det ene brukte jeg for å få kick, det andre for å roe meg. Det er flaut, forkastelig, og jeg er lei meg for det jeg har gjort, avsluttet han med, før det kom spørsmål fra den fremmøtte pressen.

Northug avviste at han har solgt narkotika. På spørsmål om hvorfor han har havnet i en situasjon med rus, svarte han:

– Jakten på ny spenning. Jeg har kanskje ikke funnet min posisjon etter at jeg la opp og har søkt sånne midler på jakten etter spenning. Det har vært brukt kokain og dop under perioder med hard festing i perioder. Den hardeste perioden var i fjor sommer.

– Er du avhengig?

– Jeg føler jeg har et problem når jeg føler et sug etter det når jeg drikker alkohol.

I 2014 ble han tatt for fyllekjøring og slo tilbake med gull i Ski-VM.

– Hva er motivasjonen din for å reise deg nå?

– Motivasjonen er å få livet på stell.

Han sa at han har oppsøkt og vært i «feil miljø».

Petter Northug er klar for å ta straffen han får etter å ha råkjørt og hatt kokain liggende i sitt eget hjem. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Hevder han ikke kjørte ruset

Petter Northug sier at han ikke følte seg ruset da han ble tatt i fartskontroll i forrige uke.

– Jeg følte meg ikke påvirket da jeg kjørte til og fra Trysil.

– Hvilke konsekvenser kan dette få for forretningsvirksomheten din?

– I første omgang tenker jeg at jeg må få hjelp til å ha det bra, så har jeg flinke folk som jobber med forretningsbiten.

Nå skal han altså følge et opplegg fra Olympiatoppen.

– At de rekker ut en hånd, det setter jeg utrolig stor pris på. Det er godt å ha på plass.

Northug la også til at han trekker seg fra alle oppdrag og arrangementer i høst.

Les også Northug mistet førerkortet for «alltid» i 2014. Derfor fikk han lappen tilbake.

Han fikk også spørsmål om private bilder og videoer som har sirkulert på nett i det siste, og om han kom til å anmelde saken.

– Jeg har ikke sett noe selv, og kommer ikke til å bruke tid på å anmelde det, svarte han.

– Er det noen rundt deg som har konfrontert deg med rusproblemet?

– Det har vært bekymringer, men jeg har nok kanskje fornektet det og levd et liv på siden.

Northug ønsker ikke å si hvorfor politiet først mistenkte og så siktet ham for kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Jeg tror ikke jeg skal si noe om hvorfor de gjorde det, men jeg skal i avhør med politiet, og da får vi gå gjennom det da.

Petter Northug snakket i 45 minutter til pressen i Trondheim. Mariann Dybdahl, Adresseavisen

Festing med narkotika

Skistjernen fikk flere spørsmål om hans status som forbilde.

– Jeg har ikke vært noe bra forbilde etter at jeg la opp.

Northug understrekte at han aldri har vært ruset i offisielle oppdrag eller i forbindelse med TV-opptredener, kun ved «hard festing».

Politiet dro hjem til Northug etter at han ble tatt i fartskontroll, der de fant kokain.

– Hva er grunnen til at politiet dro hjem til deg?

– Det var vel på grunn av mistanke om ruspåvirket kjøring.

Han sa at kokainet som ble funnet, var til eget bruk.

Northug har som nevnt blitt tatt, og sonet for, ruskjøring før. Den gang fremsto han som angrende.

– Jeg forventer ikke at noen skal vise meg sympati nå, sa han i dag.

– Avla du en positiv spyttprøve da du ble stoppet?

– Jeg vet ikke hva den prøven ga av svar, men jeg ble i hvert fall tatt inn til blod- og urinprøve etterpå.

34-åringen fortalte om festing med kokain i fire-fem dager på rad.

Han fikk et nytt spørsmål om spredningen av private bilder på nettet.

– Jeg har snakket med advokaten min om det, og det er ikke noe jeg tenker på per dags dato.

Hadde det «jævlig»

– Hvordan skaffer du narkotikaen du bruker, spurte en journalist.

– Man skaffer det i det miljøet man vanker i.

Northug ble altså stoppet i fartskontroll torsdag i forrige uke. Timene som fulgte etterpå, beskriver han på følgende måte:

– Jeg snakket med advokaten min og hadde en dialog med ham. Jeg dro hjem ganske sent. Jeg satt og tenkte utover den natten. Hadde det egentlig bare jævlig og tenkte på hvordan jeg skulle ta tak i dette.

Northug fortalte om støtte fra skimiljøet etter hendelsen.

– Skimiljøet kommer alltid til å være en del av livet mitt.

– Er det mange mennesker du nå må bryte kontakten med?

– Jeg må i alle fall endre livsstil. Det må jeg gjøre med en gang.

Den mangedobbelte gullvinneren fra VM og OL ønsker ikke nå å dele detaljer om behandlingen han skal følge.

Innledningsvis snakket han om hvordan han ikke taklet overgangen fra livet som Norges største idrettskjendis, og at det tomrommet er en av årsakene til rusmisbruket.

– Hvordan skal du klare å fylle tomrommet fremover?

– Jeg skal få hjelp og komme meg videre livet. Å ha det i livet er det viktigste, jeg tenker ikke først og fremst på hvilke oppgaver jeg skal ha.

– Har du tilbudt kokain til andre?

– Det har skjedd at man har delt med andre.

Petter Northug har flere forretningsinteresser og har blant annet medieroller som kommentator og programleder. Fredag sa han lite om hvordan den pågående saken kommer til å påvirke den delen av livet, men understreket flere ganger at fokuset hans er å bli frisk og rusfri.

– Klarer du å se for deg et liv uten alkohol og festing?

– Ja, absolutt. Klarer jeg å få flinke folk rundt meg, ser jeg veldig lyst på et bra liv etterpå.

Dette var meldingen Northug la ut på Instagram fredag kveld i forrige uke: