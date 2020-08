Oilers-profilen gikk ned flere kilo: – Stiller ekstra høye krav til meg selv i år

Lettere, med mer utholdenhet og bedre trent enn noen gang. Tommy Kristiansen (31) har brukt koronapausen svært godt etter det han beskriver som en litt skuffende gullsesong i fjor.

Nå nettopp

– Jeg har prøvd å legge ned en skikkelig jobb for å få en ordentlig god sesong. Det er morsomt å se at det gir resultater på testene, sier Oilers-profilen til Aftenbladet og smiler under hjelmen.

Oilers er i full gang med sesongoppkjøringen. 10. august var de tilbake på jobb etter å ha vært permittert siden sluttspillet ble avlyst i mars.